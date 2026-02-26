Gemeinderat in Straßberg: Eine Sozialarbeit findet wieder statt

Die Gemeinde Straßberg bietet seit Jahren eine Jugendarbeit durch das Haus Nazareth an. Über die Aktivitäten 2025 wurde der Gemeinderat jetzt informiert.
Die Zahlen in der Jugendarbeit steigen seit einigen Jahren kontinuierlich an und haben die einst anvisierte Obergrenze von 36 Kindern längst überschritten. Begonnen wurde im Januar 2008. Das Haus Nazareth übernahm die Betreuung der Jugendarbeit im Bahnhof und ein Jahr später die Ferienbetreuung für Grundschüler. 2009 wurde ihnen die Betreuung der „verlässlichen Grundschule“ übertragen. Mit dieser ist sichergestellt, dass die Schüler täglich von 7 bis 14 Uhr betreut werden.