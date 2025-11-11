Gemeinderat in Schramberg: Überarbeitete Pläne – Rathausplatz soll grüner und einladender werden

Die Umgestaltung des seitlichen Rathausplatzes ist bald wieder Thema im Gemeinderat. Die Maßnahme r teils förderfähig und soll das Rathausumfeld nachhaltig aufwerten.
Das Rathausumfeld ist Bestandteil des Sanierungsgebiets „Sängerstraße – Am Brestenberg“. Dadurch könnten Teile der Umbaukosten des Platzes gefördert werden. Allerdings, so erklärt Carolin Münch von der Abteilung Stadtplanung in der Beschlussvorlage, eilt das Projekt auch so langsam, weil das Sanierungsgebiet schon mehrfach verlängert wurde und Ende April 2027 wohl endgültig abläuft.