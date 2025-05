Gemeinderat in Schönwald

1 Ganze Arbeit geleistet hat am Eingang zum ehemaligen Pumpenhäuschen anscheinend ein Räumfahrzeug . Foto: Hans-Jürgen Kommert Schäden am früheren Pumpenwerk und am Farnberg treiben die Bürger um.







Dirk Fehrenbach von der Bürgerliste Schönwald (BLS) hatte bemerkt, dass am ehemaligen Pumpenwerk an der Gutach der Schneepflug wohl zu intensiv zugange gewesen sei, zahlreiche Platten am Vorplatz seien zerstört.