In der vergangenen Sitzung des Oberndorfer Gemeinderats fragte Ruth Hunds (SPD) nach dem derzeitigen Stand der Wabe-Kita, die auf dem Lindenhof entsteht und nach dem Zweck der Bauarbeiten, die derzeit in der Wettestraße stattfinden.

Winter teilte mit, er gehe davon aus, dass man mit den Arbeiten an der Wabe im Plan liegt. Die Bauarbeiten an der Wettestraße dienten der Behebung von Wasserleitungsschäden.

Lesen Sie auch

Teile gelöst

Das Ziel sei in Sicht, so Winter. Weiterhin hätten sich am Gebäude des Schwarzwälder Boten in der Kirchtorstraße Teile gelöst, weshalb der angrenzende Gehweg während der Reparaturmaßnahmen gesperrt werden müsse.