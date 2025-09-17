Gemeinderat in Maulburg: Gemeinde braucht keine weiteren Lager

Die Fraktionen im Maulburger Gemeinderat sprechen sich dagegen aus, den Keller der neuen Sprachheilschule zu erhalten. Es wäre zu teuer, ihn zu ertüchtigen, finden sie.

Ute Bobert, Leiterin Fachbereich Planung und Bau (Landratsamt Lörrach), hat im Gemeinderat über den aktuellen Stand bei den Planungen zur Sprachheilschule informiert. Die Sprachheilschule soll auf der Fläche der alten Halle errichtet werden. Nach der Vorstellung des Projekts im Rat vor einigen Monaten hatten einige Gemeinderäte Anregungen geäußert, zu denen Bobert nun Stellung genommen hat. Im Fokus ihres Vortrags standen der Keller unter der Halle und eine neue Straße, die entlang des Hallenbads führen soll.

Neubau soll im Juli 2028 fertiggestellt sein „Wir verfolgen das Konzept den Keller zu erhalten“, sagte Bobert. Eine statische Vorprüfung habe ergeben, dass eine Verwendung des Kellers möglich sei, die Fundamente der Innenwände aber ertüchtigt werden müssten. „Dies kann zu großen zeitlichen Verzögerungen führen“, sagte Bobert, „da momentan von Arbeit mit Kleinbaggern oder auch Handschachtung ausgegangen werden muss.“ Der Neubau der Sprachheilschule soll im Juli 2028 fertig gestellt werden. Die Schule muss aber bereits vorher aus dem Gebäude in Hausen ausziehen. Nicht vorgesehen ist, dass die Schule ein Provisorium baut oder in ein solches zieht, ehe sie in ihren Neubau in Maulburg einziehen kann. Die planerische Prüfung habe ergeben, dass der Bestandskeller geometrisch zum Entwurf passe und gut integriert werden könne.

Außendämmung erforderlich

Bobert zeigte auch einen Plan, der eine Flächenteilung des Kellers zeigte. Er sieht einen Aufenthaltsbereich von 220 Quadratmetern (qm) vor und daneben Lagerräume mit einer Gesamtfläche von 400 qm. Hinzu kommt ein Bereich für die Sprachheilschule. Bobert stellte ebenfalls die Kosten für die Ertüchtigung des Kellers vor, denn Treppen und Fenster müssten erneuert, das Fundament ertüchtigt und eine Dämmung außen angebracht werden, um nur einige Maßnahmen zu nennen.

Was die Gemeinderäte zur Sanierung sagen

Die Fraktionen sprachen sich gegen eine Sanierung des Kellers aus. Christian Leszkowski (SPD) sagte: „Wir haben einige Räume, die wir nutzen können.“ Christof Schwald (Freie Wähler) fragte: „Für was brauchen wir die Räume?“ Sein Fraktionskollege Kurt Greiner erinnerte noch einmal an seinen Vorschlag, im Keller der neuen Sprachheilschule einen Zivilschutzkeller einzurichten.

Straße entlang des Hallenbads

Bürgermeisterin Jessica Lang sagte, es gab die Überlegung, die Jugendräume zu erweitern. Das habe sich erledigt. Außerdem gab es den Wunsch nach einem Lagerraum für die Alemannenhalle. Bis Dezember soll die Gemeinde entscheiden, ob sie den Keller nutzen will.

Dann ging es noch um die Straße entlang des Hallenbads. Diese wird bis zur Sprachheilschule gebaut, eventuell mit einem Wendehammer. 15 Stellplätze werden für die Schule errichtet und 15 zusätzliche Parkplätze als Kompensation für den Stellplatzverlust durch den Radschnellweg, der voraussichtlich 2032 gebaut wird. Die Straße könnte dann weiter geführt werden an der Alemannenhalle vorbei und an den Parkplatz und die Sportplatzstraße angebunden werden. Dort können noch fünf Parkplätze geschaffen werden, ohne dass die Parkplatzanlage mit einer PV-Anlage überdacht werden müsste. Die Baustraße wird separat gebaut.