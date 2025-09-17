Gemeinderat in Maulburg: Gemeinde braucht keine weiteren Lager

Die Fraktionen im Maulburger Gemeinderat sprechen sich dagegen aus, den Keller der neuen Sprachheilschule zu erhalten. Es wäre zu teuer, ihn zu ertüchtigen, finden sie.
Ute Bobert, Leiterin Fachbereich Planung und Bau (Landratsamt Lörrach), hat im Gemeinderat über den aktuellen Stand bei den Planungen zur Sprachheilschule informiert. Die Sprachheilschule soll auf der Fläche der alten Halle errichtet werden. Nach der Vorstellung des Projekts im Rat vor einigen Monaten hatten einige Gemeinderäte Anregungen geäußert, zu denen Bobert nun Stellung genommen hat. Im Fokus ihres Vortrags standen der Keller unter der Halle und eine neue Straße, die entlang des Hallenbads führen soll.