Gemeinderat in Kandern: Städtische Jugendsozialarbeit wird neu ausgerichtet

1 Das Jugendzentrum „Downtown“ in Kandern wurde vor zwei Jahren geschlossen. Foto: Weil Kandern die Kooperation mit dem bisherigen Träger gekündigt hat, fällt die Jugendhilfe ab August in die Verantwortung der Stadt







In Kandern und den Ortsteilen gibt es 1600 Jugendliche im Alter von zehn bis 27 Jahren. Sie sind Zielgruppe der städtischen Jugendarbeit. Das Kanderner Jugendzentrum heißt jetzt Jump, was für Jugend mit Perspektive steht. Wie Christina Fräulin auf der Gemeinderatsitzung erläuterte, seien Name und Logo durch eine Abstimmung unter den Jugendlichen entstanden. Fräulin leitet in Kandern die VHS, seit April 2024 arbeitet sie zusätzlich in der offenen Jugendarbeit in Kandern. Das Konzept für die Neuausrichtung der städtischen Jugendsozialarbeit hat sie am Montag den Gemeinderäten vorgestellt.