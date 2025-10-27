Gemeinderat in Kandern: Neue Konzeption der Jugendarbeit liegt vor

Der Gemeinderat hat die Konzeption der Jugendarbeit der Stadt Kandern sowie das Schutzkonzept beschlossen – jetzt fehlt nur noch Personal.

Im Sommer 2024 hatte Diplompädagogin Christina Fräulin, Leiterin der VHS mit Caritas-Mitarbeiter Tobias Antonicelli die Leitung des Jugendzentrums am Bahnhof übernommen. Dieses wurde unter neuem Namen „Jump“ ( „Jugend mit Perspektive“) wieder eröffnet. Ein Jahr später, in einer Gemeinderatssitzung Ende Juli, erläuterte Bürgermeisterin Simone Penner dem Gremium die veränderte Situation. Weil die Caritas als Träger nicht mehr zur Verfügung stehe, hatte Penner dafür geworben, die Jugendsozialarbeit komplett in städtischer Eigenregie zu organisieren. Das Gremium hatte zugestimmt, auch wurde beschlossen, eine neue Stelle zu schaffen. Diese ist allerdings noch nicht besetzt.

Offene Jugendarbeit

Ein zentrales Angebot der Offenen Jugendarbeit in Kandern ist das Jugendzentrum „JumP“. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gelegen, ist es auch für Jugendliche aus den Ortsteilen gut erreichbar. Tischkicker, Billard, Darts, Tischtennis, Basketball, Playstation, Brettspiele und „Chill-Ecken“ mit Sofas und Sitzsäcken drinnen und draußen sowie eine Küche und ein kleiner Büroraum können dort genutzt werden. PCs und Laptops stehen für die Bearbeitung von Bewerbungen oder Referaten zur Verfügung.

Das Jump ist an drei Nachmittagen und Abenden pro Woche geöffnet. Während dieser Zeiten des „offenen Treffs“ steht das Jugendzentrum allen Jugendlichen zwischen von zehn bis 17 Jahren von 15-17 Uhr und der Altersgruppe zwölf bis 21 von 17-20 Uhr zur Verfügung. Besondere Angebote wie die „Open Kitchen“ für gemeinsame Koch- und Backprojekte runden das Wochenangebot ab.

Das Jahresprogramm enthält Ausflüge, Events, Freizeiten und Partys und wurde mit den Jugendlichen zusammen geplant. Auch kleinere Renovierungs- oder Gartenprojekte im und rund um das Gebäude werden gemeinsam mit Jugendlichen und in Rücksprache mit den Fachkräften vor Ort von Ehrenamtlichen oder Praktikanten geplant und durchgeführt. Weitere Angebote der offenen Jugendarbeit sind die selbstverwalteten Jugendräume in den Ortsteilen.

Mobile Jugendarbeit

In Kandern werden laut Konzept alle Methoden der Mobilen Jugendarbeit angewendet. Zum einen sieht es die „aufsuchende Arbeit“, auch Streetwork genannt, vor: An einem Nachmittag und einem Abend pro Woche sind die Jugendsozialarbeiter – erkennbar an ihren „JumP“-Logo auf der Kleidung – in Kandern unterwegs, um mit den Jugendlichen an ihren Treffpunkten im öffentlichen Raum ins Gespräch zu kommen.

Wesentlicher Bestandteil der Jugendsozialarbeit sei auch die Einzelfallhilfe für „Jugendliche in Problemlagen oder mit besonderen Bedürfnissen“. Hier geht es darum, Jugendliche und junge Erwachsenen über Unterstützungsangebote zu informieren und sie etwa an die passenden Beratungsstellen weiterzuvermitteln. Unabdingbar sei dafür ein breites Netzwerk. Deswegen arbeiten die städtischen Sozialarbeiter eng mit Schulen, Beratungsstellen, Vereinen und Ämtern zusammen.

Neues Schutzkonzept

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland hatte 2023 einen Höchststand erreicht. Auch das ist die Aufgabe von Jugendsozialarbeitern: Genau Hinsehen, um bei möglichen Kindeswohlgefährdungen durch Vernachlässigung oder durch psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt eingreifen zu können. Damit die Sozialarbeiter adäquat handeln, enthält das Schutzkonzept klare Vorgaben zu den Abläufen, an deren Ende die Einbindung des Jugendamtes steht.