Gemeinderat in Kandern: Neue Konzeption der Jugendarbeit liegt vor

Der Gemeinderat hat die Konzeption der Jugendarbeit der Stadt Kandern sowie das Schutzkonzept beschlossen – jetzt fehlt nur noch Personal.
Im Sommer 2024 hatte Diplompädagogin Christina Fräulin, Leiterin der VHS mit Caritas-Mitarbeiter Tobias Antonicelli die Leitung des Jugendzentrums am Bahnhof übernommen. Dieses wurde unter neuem Namen „Jump“ ( „Jugend mit Perspektive“) wieder eröffnet. Ein Jahr später, in einer Gemeinderatssitzung Ende Juli, erläuterte Bürgermeisterin Simone Penner dem Gremium die veränderte Situation. Weil die Caritas als Träger nicht mehr zur Verfügung stehe, hatte Penner dafür geworben, die Jugendsozialarbeit komplett in städtischer Eigenregie zu organisieren. Das Gremium hatte zugestimmt, auch wurde beschlossen, eine neue Stelle zu schaffen. Diese ist allerdings noch nicht besetzt.