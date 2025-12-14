Gemeinderat in Hüfingen: Ferienbetreuung bleibt bestehen – Elternbeiträge steigen

Der Gemeinderat plädierte für die Kinderbetreuung in den Ferien. Die Elternbeiträge werden jedoch angepasst.
Die freiwillig von der Stadt angebotene Ferienbetreuung für Schulkinder während der Pfingst- und Sommerferien 2026 bleibt in den beiden Modellen – halbtags ohne Mittagessen und als Ganztagesbetreuung – bestehen. Darauf einigte sich der Gemeinderat am Donnerstag, 11. Dezember, einstimmig in Verbindung mit einer Anpassung der Elternbeiträge. Diese decken künftig 60 statt bisher 40 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten ab.