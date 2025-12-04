Gemeinderat in Höfen: Mehrkosten zugunsten der Feuerwehr beschlossen

Feuerwehrthemen dominieren die Höfener Ratssitzung – doch auch der Transport von Teilen für Windkrafträder und ein neuer WhatsApp-Kanal sind Themen.
Vorwiegend über Feuerwehrthemen haben die Höfener Gemeinderäte in der Sitzung vom vergangenen Montag beraten. So genehmigte das Gremium eine Erhöhung der Entschädigung, die Feuerwehrleute für ihre Einsätze erhalten, von 10 auf 14 Euro je Stunde. Für die Gemeinde entstehen so Mehrkosten von rund 3000 Euro pro Jahr. Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.