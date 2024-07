Gemeinderat in Haslach: LHL und Grüne befürchten Demokratieabbau

Gemeinderat in Haslach

1 Die konstituierende Gemeinderatssitzung findet am 15. Juli ab 18 Uhr statt. Foto: Kleinberger

Im Vorfeld der konstituierenden Gemeinderatssitzung am heutigen Montag, 15. Juli, gibt es Unstimmigkeiten bezüglich eines Tagesordnungspunktes: Der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Haslach und Anpassung der Geschäftsordnung. Die Stadtverwaltung plant in diese Zuge die Zahl der Mitglieder im Verwaltungs- und Werksausschuss von sieben auf fünf zu reduzieren. Ziel dieser Maßnahmen soll es sein „die zeitliche Belastung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates zu reduzieren“. Außerdem soll ein Ältestenrat eingeführt werden, der im Vorfeld der Ratssitzungen im Gremium besprechen wird, „warum Themen auf der Tagesordnung sind und warum nicht, oder erst zu einem späteren Zeitpunkt“, wie es in der Beschlussvorlage heißt.