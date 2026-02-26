Gemeinderat in Geislingen: Eine Arztpraxis ist für das Erdgeschoss geplant

Planer Florian Hofmann hat in der Sitzung des Gemeinderats die ersten Entwürfe für ein großes Bauprojekt in der Geislinger Ortsmitte vorgestellt.
Es ist ein weiteres Puzzlestück des Geislinger Stadtentwicklungskonzepts: Die Neugestaltung und Sanierung der Vorstadtstraße beschäftigt die Ratsmitglieder in Geislingen bereits seit rund drei Jahren. Nun werden die Planungen für das Gebäude in der Vorstadtstraße 53 zunehmend konkret. Mit moderner Optik, begrüntem Flachdach und großen Fensterflächen soll der Neubau künftig zur Aufwertung der Ortsmitte beitragen und einen städtebaulichen Akzent setzen.