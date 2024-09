Gemeinderat in Furtwangen

1 Falschparken kann schnell teuer werden. Foto: © Daniel Hohlfeld – stock.adobe.com

Im Gemeinderat in Furtwangen ging es zur Sache – denn Falschparker in Furtwangen sind für die Gemeinderäte ein Ärgernis. Doch auch andere Verkehrssünder sind im Stadtgebiet unterwegs.









Verschiedene problematische Stellen in der Wilhelmstraße im Rahmen der Vollsperrung in der Allmendstraße wurden in der Sitzung des Gemeinderates von den Ratsmitgliedern angesprochen. Andreas Hauser (CDU) schlug hier vor, für das Halteverbot eine Kompromisslösung zu suchen.