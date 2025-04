Gemeinderat in Eutingen diskutiert: An diesen Mitgliedschaften in Vereinen spart die Gemeinde

An diesen Mitgliedschaften in Vereinen spart die Gemeinde

1 Auch die Gemeinde Eutingen muss sparen. Nun diskutierte sie über die Vereinsmitgliedschaften. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Die Mitgliedschaften der Gemeinde Eutingen in verschiedenen Vereinen stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Kreuzverhör. Vor allem die sozialen Vereine waren heiß umstritten. Ist der konkrete Nutzen oder das soziale Zeichen wichtiger?









Die Gemeinde Eutingen unterstützt mit einer aktiven oder auch passiven Mitgliedschaft einige Vereine in der Gemeinde und auch in der Umgebung. Auf Grund der aktuellen Haushaltslage und damit verbundenen Konsolidierung, wurde beschlossen aus einigen Vereinen auszutreten. Die Wahl der Vereine war hierbei nicht immer so einfach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde darüber viel diskutiert.