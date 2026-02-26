Gemeinderat in Dotternhausen: Kommune passt die Elternbeiträge an

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter zwingt die Kommunen zum Handeln. Dotternhausen drückt mächtig aufs Gas.
Kommunen in Baden-Württemberg dürfen und müssen sich aktuell mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesförderung ab dem kommenden Schuljahr beschäftigen. Dies tat am Mittwochabend auch der Gemeinderat in Dotternhausen und legte bereits ein konkretes Konzept vor, wie man diesem gesetzlichen Anspruch gerecht werden kann. Jedes Kind hat künftig von der ersten bis zur vierten Klasse in der Grundschule einen Anspruch auf ganztägige Förderung in einer Tageseinrichtung. Ab dem kommenden Schuljahr gilt dies für die Klassenstufe 1, dann geht es gestaffelt weiter. Ab dem Schuljahr 2029/2023 gilt dies für alle vier Klassenstufen.