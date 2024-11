1 Im Dornhaner Gemeinderat war die Unterbringung von Flüchtlingen Thema. Foto: Steinmetz

Die „Linde“ in Busenweiler erhält einen neuen Zweck. Doch Bürgermeister Markus Huber geht davon aus, dass die ankommenden Menschen von sich aus schnell weiter wollten. Denn: Selbst Dornhan sei noch zu dörflich.









Das Landratsamt Rottweil will in der ehemaligen Gaststätte „Linde“ in Busenweiler Flüchtlinge unterbringen. Bürgermeister Markus Huber informierte über die Nutzungsänderung am Montag im Gemeinderat.