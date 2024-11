Gemeinderat in Dornhan

1 Die Fallzahlen sind im vergangenen Schuljahr 2023/24 um ein Drittel auf rund 150 Termine gestiegen, erklärt die Schulsozialarbeiterin Natalie Wilms im Gemeinderat. Foto: Steinmetz

Dornhan hat die Schulsozialarbeit personell verstärkt. Dass dies auch notwendig ist, ging aus dem Bericht von Natalie Wilms hervor.









Link kopiert



Bei Problemen in der Schule, in der Familie oder mit Freuden ist die Sozialpädagogin Ansprechpartnerin – sei es im Büro des Schulgebäudes, auf dem Schulhof, per Telefon und E-Mail.