Gemeinderat in Dobel

1 Foto: Winnie Gegenheimer

In der jüngsten Sitzung werden die ausscheidenden Gemeinderäte verabschiedet.









Link kopiert



Die Gemeinderatswahl in Dobel ist rechtsgültig, alle Gewählten sind rechtmäßig gewählt, weder ihre Wahl noch ihre Wählbarkeit wurden bei der Prüfung durch die Experten des Landratsamtes in Frage gestellt. Dank ging an den Gemeindewahlausschuss unter Bernd Bischoff und alle Wahlhelfer, die eine herausfordernde Wahl sehr gut meisterten.