So radiert der Sprayer Fehlinger die SPD am Ratstisch aus

Gemeinderat in Brigachtal

1 Hier verschönerte Jonas Fehlinger das ehemalige Vereinshaus in Brigachtal – jetzt radierte er die SPD aus dem dortigen Gemeinderat aus. (Archivfoto) Foto: Hella Schimkat Paukenschlag in Brigachtal. Wer nach der Wahl jubelte, dürfte jetzt enttäuscht sein. Was ist passiert? Eine Partei ist plötzlich weg vom Ratstisch.







Wer am 9. Juni 2024 bei der Landtagswahl in Brigachtal sein Kreuz für die SPD gemacht und danach über immerhin einen Sitz für die Roten im Gremium frohlockt hat, dessen Freude dürfte jetzt verpuffen: Die Sozialdemokraten sind raus aus dem Gemeinderat in Brigachtal.