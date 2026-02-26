Gemeinderat in Bitz: Weniger Fördergelder und Reparatur-Pläne

Weniger Zuschuss für die „Schnoga-Kiste“ und ein Fahrdienst für Senioren beschäftigten den Bitzer Gemeinderat in seiner Sitzung.
Die neu gebaute Bitzer Kita „Schnoga-Kiste“ hat eine Investitionssumme von insgesamt rund 6,5 Millionen Euro verschlungen. Möglich gemacht wurde die Finanzierung auch durch verschiedene Förderprogramme. Der Zuschuss aus dem Förderprogramm „Holzbau Innovativ“ wird jedoch um die Hälfte gekürzt. 75 000 Euro statt 150 000 Euro fließen aus dem EU-Programm lediglich nach Bitz. Der Gemeinderat hat die Verwaltung in der jüngsten Sitzung einstimmig beauftragt, die nötigen Schritte zur Abwicklung vorzunehmen.