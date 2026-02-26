Gemeinderat in Bisingen: Gewerbegebiet ist vorerst vom Tisch

Der Gemeinderat Bisingen stellt die Planungen zum interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) zurück. Das hat das Gremium am Dienstagabend beschlossen.
Bisingen wird die Entwicklung des „Interkommunalen Gewerbegebiets“ (IKG) zurückstellen. Mit Priorität weiterverfolgt werden stattdessen die Erweiterungen Richtung Hechingen und Grosselfingen. Das hat der Gemeinderat bei der Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, nachdem Vertreter der Landsiedlung und des Kreis-Landwirtschaftsamts das Gutachten zur Agrarstruktur vorgestellt hatten.