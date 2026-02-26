Gemeinderat in Bisingen: Gewerbegebiet ist vorerst vom Tisch

Der Gemeinderat Bisingen stellt die Planungen zum interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) zurück. Das hat das Gremium am Dienstagabend beschlossen.

Bisingen wird die Entwicklung des „Interkommunalen Gewerbegebiets“ (IKG) zurückstellen. Mit Priorität weiterverfolgt werden stattdessen die Erweiterungen Richtung Hechingen und Grosselfingen. Das hat der Gemeinderat bei der Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, nachdem Vertreter der Landsiedlung und des Kreis-Landwirtschaftsamts das Gutachten zur Agrarstruktur vorgestellt hatten.

Die zentrale Frage der Analyse war die Beurteilung der Auswirkungen flächenrelevanter Planungen sowie möglicher zukünftiger Entwicklungen der Gemeinde auf die landwirtschaftlichen Betriebe in Bisingen. Für die Bewertung der Betroffenheit gingen die Gutachter davon aus, dass ein Betrieb bei einem Flächenverlust von fünf Prozent oder mehr beeinträchtigt sein kann. Ab einem Verlust von zehn Prozent oder mehr ist demnach von einer Existenzgefährdung auszugehen. Diese Bewertungen entsprechen dem „Stand der Rechtsprechung“, berichtete Bernd Handke von der Landsiedlung Baden-Württemberg. Er hatte das Gutachten in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsamt des Landkreises erstellt.

Deutlicher Flächendruck

Vier potenziell mögliche Neubaugebiete führen laut den Gutachtern zu einem „deutlichen Flächendruck“. Die landwirtschaftlichen Betriebe in Bisingen erhielten damit nicht nur Nachteile mit Blick auf den Flächenverlust: „Hinzu kommen mögliche Verschlechterungen der Hof-Flächen-Distanzen mit erhöhtem Fahrtaufwand bei Ersatzflächen, zusätzlicher Flächenbedarf für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sowie eine insgesamt steigende Konkurrenz um verbleibende landwirtschaftliche Nutzflächen“, heißt es weiter.

Dies ist ein Argument, das Jana Kleen, Leiterin des Landwirtschaftsamts des Zollernalbkreises, ebenfalls hervorgehoben hat. Für sämtliche Baumaßnahmen, ganz gleich, ob für Gewerbe oder für Wohngebiete, müsse ein Ausgleich geschaffen werden, für den wiederum landwirtschaftliche Flächen verbraucht werden. Im Vergleich zu den angedachten Neubaugebieten verbrauchten die geplanten Gewerbegebiete laut Gutachten Flächen, die erheblich größer wären. Schon die Erweiterung des Gewerbegebiets nach Hechingen würde nahezu so viel landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nehmen wie alle prinzipiell möglichen Wohnbaugebiete zusammen.

Unabhängig vom Gutachten stellt Bürgermeister Roman Waizenegger derweil klar: „Aktuell ist der Flächendruck komplett weg.“ Gründe dafür sieht er in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Gesamtsituation in Deutschland. Die Gutachter schreiben im Hinblick auf den Flächendruck: „Spätestens mit der Erschließung der zweiten Erweiterung des Industriegebiets Bisingen-Nord (Richtung Grosselfingen) ist von einer deutlich negativen agrarstrukturellen Wirkung auszugehen. Eine weitergehende Entwicklung, insbesondere eines interkommunalen Gewerbegebiets, ist aus agrarstruktureller Sicht kritisch zu bewerten bzw. in der aktuellen Situation abzulehnen.“

Existenzgefährdung von zwei Betrieben

Weiter heißt es: „Bei Realisierung aller geplanten Gewerbeflächen einschließlich eines möglichen interkommunalen Gewerbegebiets würden mindestens zwei landwirtschaftliche Betriebe (ein Haupt- und ein Nebenerwerbsbetrieb) in eine Existenzgefährdung geraten.“

Diese Prognose zieht die aktuelle Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in Betracht. Wenn es in Zukunft weniger landwirtschaftliche Betriebe geben sollte, nimmt die rechnerische Existenzgefährdung ab.

Aus dem Beschlussvorschlag ist für Gisela Birr nicht klar hervorgegangen, ob es nun einen Bürgerentscheid geben wird oder nicht. Waizenegger betont im Hinblick auf den Bürgerentscheid: „Nach wie vor gilt der Gemeinderatsbeschluss“ – beschlossen hatte das Gremium schon vor einigen Jahren, dass die Bürger das letzte Wort haben sollen.

Auf die Einwendung Birrs hat der Gemeinderat über die Beschlussvorschläge getrennt abgestimmt. Birr wollte die Formulierung eines der Vorschläge angepasst sehen: Die Mehrheit stimmte dafür, die Planungen zu einem IKG ‚nur‘ „zurückzustellen“ – wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Dagegen stimmten Gisela Birr, Axel Güntner und Kevin Büttner. Birrs Forderung, dass das Gewerbegebiet „nicht weiterverfolgt“ wird, erhielt damit keine Mehrheit.

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat, die beiden Erweiterungen des Gewerbegebiets Nord zu priorisieren; dazu soll die Gemeinde die Planungen für die erste Erweiterung vorantreiben und die Ergebnisse der Agraranalyse sollen im weiteren Planungsprozess berücksichtigt werden.

Statistische Daten zur Landwirtschaft in Bisingen

Nach der Landwirtschaftszählung

aus dem Jahr 2020 haben 17 landwirtschaftliche Betriebe ihren Betriebssitz in Bisingen. Insgesamt bewirtschafteten diese rund 947 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, davon etwa 470 Hektar Ackerland. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt damit laut Gutachten rechnerisch bei knapp 56 Hektar. Im Rahmen der Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe wurden neun Fragebögen vollständig ausgefüllt, darunter von allen drei ortsansässigen Haupterwerbsbetrieben.