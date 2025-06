Wie oft waren die Stadträte in Balingen bei den Gemeinderatssitzungen? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen. Eine Sitzung bleibt diesbezüglich besonders in Erinnerung.

Zwölfmal hat der Balinger Gemeinderat nun in seiner aktuellen Zusammensetzung getagt. Vor gut einem Jahr wurde bei der Kommunalwahl ein neues Gremium gewählt. Wir haben einmal nachgeschaut, wie häufig die Räte bei den Gemeinderatssitzungen erschienen sind.

Bei der Stadtverwaltung haben wir nach den Anwesenheiten gefragt und diese ausgewertet. Das Gesamtergebnis zeigt: Die 32 Vertreter sind im Großen und Ganzen recht zuverlässig zu den Sitzungen erschienen. Allgemein zeigt die Auswertung eine hohe Anwesenheit von im Schnitt über 90 Prozent.

15 Räte mit weißer Weste

So waren lediglich fünf Stadträte in diesem Zeitraum weniger als zehnmal anwesend. Die Stadtverwaltung gab an, dass unterschiedliche Gründe hierfür an sie herangetragen wurden, die in Teilen mit persönlichen Lebenssituationen, wie etwa längere Krankheiten, zusammenhingen.

Eine weiße Weste in Sachen Anwesenheit können insgesamt 15 Räte, also beinahe das halbe Gremium, vorweisen. Darunter finden sich Mitglieder aus allen sechs vertretenen Fraktionen – CDU, SPD, AfD, Grüne, FDP und Freie Wähler. Somit hat bei keiner Sitzung eine Fraktion komplett gefehlt.

In Erinnerung bleibt dennoch die Dezember-Sitzung kurz vor Weihnachten. In dieser Sitzung wurde darüber entschieden, ob ein Förderantrag zur Sanierung des Kunstrasenplatzes eingereicht werden sollte.

Abstimmung denkbar knapp

Diese Abstimmung fiel denkbar knapp aus: Letztlich votierten 15 Räte für den Beschluss, den Förderantrag einzureichen und 13 dagegen – bei drei Enthaltungen. Besonders brisant: Am Abend fehlten die Räte Peter Seifert (Grüne) und Angela Godawa (SPD) entschuldigt. Wenn man davon ausgeht, dass sie sich ihrer Fraktion angeschlossen hätten, wäre das Projekt damals womöglich erneut gestoppt worden.

Auf der Seite der Stadtverwaltung darf noch erwähnt werden, dass sowohl Oberbürgermeister Dirk Abel als auch Bürgermeister Ermilio Verrengia sowie Baudezernent Michael Wagner an allen zwölf Sitzungen teilgenommen haben.