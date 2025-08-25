Gemeinderat in Balingen: So geht’s nach der Sommerpause weiter

Noch liegt der Ratssaal im Dornröschenschlaf. Der Gemeinderat hat Sommerpause. Ab September geht es wieder los mit den Sitzungen. Die letzte vor den Ferien hatte es in sich.
Die Regenbogenfahne am Rathaus während des CSD, der Kunstrasenplatz bei der Bizerba-Arena, die Ganztagesbetreuung und der Abschied von Sophie Seng aus dem Gemeinderat und das Nachrücken von Mohamad Sankr – nur einige von vielen Punkten, die in der mehrstündigen Sitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung standen. Die Räte dürften mit einem großen „Uff“ auf den Lippen in die Ferien gestartet sein.