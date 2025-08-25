Gemeinderat in Balingen: So geht’s nach der Sommerpause weiter

Noch liegt der Ratssaal im Dornröschenschlaf. Der Gemeinderat hat Sommerpause. Ab September geht es wieder los mit den Sitzungen. Die letzte vor den Ferien hatte es in sich.

Die Regenbogenfahne am Rathaus während des CSD, der Kunstrasenplatz bei der Bizerba-Arena, die Ganztagesbetreuung und der Abschied von Sophie Seng aus dem Gemeinderat und das Nachrücken von Mohamad Sankr – nur einige von vielen Punkten, die in der mehrstündigen Sitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung standen. Die Räte dürften mit einem großen „Uff“ auf den Lippen in die Ferien gestartet sein.

Diese dauern, zumindest im Kalender für die Sitzungen der Mandatsträger, bis zum Dienstag, 16. September. Dann kommt ab 17.30 Uhr im großen Sitzungssaal der Verwaltungsausschuss zusammen.

Diese Termine stehen an

Wer sich für Kommunalpolitik interessiert und als Zuhörer das Geschehen live verfolgen will, hat bis zu den Herbstferien im Oktober dazu viele Gelegenheiten. So zum Beispiel am Mittwoch, 17. September, wenn ab 18.30 Uhr im Rathaus der Technische Ausschuss zusammen kommt. Ebenfalls im Rathaus kommt am Mittwoch, 8. Oktober, der Technische Ausschuss zusammen.

Am Freitag, 10. Oktober, und Samstag, 11. Oktober, dürften die Ratsmitglieder allesamt nicht zu erreichen sein. Dann nämlich ist die Klausurtagung des Gemeinderates angesetzt.

So setzt sich das Gremium zusammen

Zehn Tage später, am Dienstag, 21. Oktober, tagt der Gemeinderat wieder im Großen Saal der Stadthalle in Balingen. Am Mittwoch, 22. Oktober, ist die Sitzung des Stadtwerkeausschusses angesetzt. Diese findet statt im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Balingen, Wasserwiesen 37, im großen Saal im Untergeschoss.

In der aktuellen Legislaturperiode hat der Gemeinderat der Kreisstadt Balingen 32 Mitglieder. Stärkste Fraktion ist die CDU mit acht Sitzen. Die FDP und SPD sind mit jeweils sechs Sitzen vertreten, die Fraktion der Freien Wähler verfügt über fünf Sitze, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sind mit vier Sitzen vertreten und die AfD mit drei Sitzen.

Dann darf wieder gewählt werden

Die kommunalpolitischen Geschicke der Gesamtstadt werden auch in den Ortschaftsräten beraten und entschieden.

Die letzten Kommunalwahlen in Baden-Württemberg fanden am 9. Juni 2024 statt. Die Mandate werden für jeweils fünf Jahre vergeben.

Das nächste Mal zur Urne schreiten dürfen die Wähler bei der Landtagswahl, und zwar am 8. März 2026.