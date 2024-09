Gemeinderat in Bad Liebenzell: Zum Abschied rechnet Stadtrat Erich Grießhaber noch einmal ab

1 Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp (links) begrüßte Sebastian Lustnauer im Gemeinderat und verabschiedete gleichzeitig Erich Grießhaber (rechts). Foto: Felix Biermayer

Aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztlichen Rat beendet Erich Grießhaber (Grüne) im Gemeinderat seine Arbeit. Für ihn rückt Sebastian Lustnauer nach. Grießhaber nutzte seine letzte Sitzung für eine Abrechnung.









Wenige Monate nach der Kommunalwahl steht im Gemeinderat ein personeller Wechsel an. Erich Grießhaber (Grüne) scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. Er leide an einer Gürtelrose, wie er in der jüngsten Sitzung erklärte. Bevor die Nervenschmerzen chronisch würden, ziehe er die Reißleine. „ Meine Gesundheit ist mir doch wichtiger“, so Grießhaber.