Gemeinderat in Altensteig: Kritik an AfD-Mann Marcus Lotzin bei Diskussion um Straßensanierung

Die Dorfer Straße und die Karlstraße müssen saniert werden. Die AfD-Fraktion in Altensteig hat deshalb im Gemeinderat einen Antrag gestellt – obwohl der Kreis zuständig ist.
Der Zustand der Karlstraße und der Dorfer Straße ist offensichtlich kein guter: Ein Flickenteppich aus Asphalt machen die Straßen zu einer Holperpiste. Nun hat die AfD im Gemeinderat beantragt, dass die Stadt beauftragt wird, diesen maroden Zustand als dringliches Infrastrukturproblem einzustufen und sich zeitnah mit dem Landratsamt Calw als zuständige Baubehörde in Verbindung zu setzen. Dort soll erreicht werden, dass die Straßen kurzfristig technisch bewertet werden, Sicherheitsmaßnahmen zur Verkehrssicherung geprüft werden und die Straßen mittelfristig saniert werden.