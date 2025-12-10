Gemeinderat in Altensteig: DRK ehrt fleißige Blutspender
1
Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ehrte das DRK einige Blutspender. Foto: Holderied

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altensteig würdigte das DRK im Rahmen der Blutspenderehrung mehrere Anwohner. Einer von ihnen hat bereits 150 Blutspenden geleistet.

„Gehen Sie Blut spenden und Leben retten“, verkündete Altensteigs Bürgermeister Oliver Valha feierlich bei der Sitzung des Gemeinderats zur Blutspenderehrung des Deutschen Roten Kreuzes – kurz DRK. In der jüngsten Sitzung stand ein besonderer Programmpunkt auf der Tagesordnung: Das Deutsche Rote Kreuz würdigte engagierte Bürger für ihre Bereitschaft zur Blutspende. Insgesamt wurden mehrere Spender ausgezeichnet – einer von ihnen sogar für beeindruckende 150 Blutspenden.

 

Insgesamt acht Spender erhielten eine Urkunde – einige Geehrte waren zur Blutspenderehrung verhindert, wie Valha mitteilte.

Auszeichnung für 150 Mal Blutspenden

Für zehn Blutspenden wurden André Feichter und Kay Höper geehrt. Eine Auszeichnung für 25 Spenden erhielt Jürgen Skott. Außerdem erhielten auch Reiner Kaltenbach und Monika Schlecht eine Urkunde für 50 Mal Blutspenden. Rita Waidelich durfte sich über eine Ehrung für bereits 75 Spenden freuen.

Unsere Empfehlung für Sie

DRK ruft in Calw zur guten Tat auf: Eine Blutspende kann drei Menschen helfen

DRK ruft in Calw zur guten Tat auf Eine Blutspende kann drei Menschen helfen

Blutspenden kann Leben retten. Deswegen organisiert das Deutsche Rote Kreuz immer wieder Blutspendetermine. Ein nächster ist am 11. Dezember im Kursaal in Calw-Hirsau.

Besonders stach Ullrich Jocher hervor, der 100 Mal zur Blutspende angetreten war; ebenso Eberhard Waidelich, der mit 150 Spenden zu den am häufigsten ausgezeichneten Spendern zählt. Der Bürgermeister zeigte sich sichtlich erfreut über die rege Beteiligung der Anwohner.

 