Gemeinderat in Altensteig: DRK ehrt fleißige Blutspender

1 Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ehrte das DRK einige Blutspender. Foto: Holderied In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Altensteig würdigte das DRK im Rahmen der Blutspenderehrung mehrere Anwohner. Einer von ihnen hat bereits 150 Blutspenden geleistet.







„Gehen Sie Blut spenden und Leben retten“, verkündete Altensteigs Bürgermeister Oliver Valha feierlich bei der Sitzung des Gemeinderats zur Blutspenderehrung des Deutschen Roten Kreuzes – kurz DRK. In der jüngsten Sitzung stand ein besonderer Programmpunkt auf der Tagesordnung: Das Deutsche Rote Kreuz würdigte engagierte Bürger für ihre Bereitschaft zur Blutspende. Insgesamt wurden mehrere Spender ausgezeichnet – einer von ihnen sogar für beeindruckende 150 Blutspenden.