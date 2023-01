1 "Packen wir es an", lautet die Devise von Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Wiedmann für 2023. Dies gilt auch für die schadhafte Straße im Eselbach, die für viel Geld saniert werden soll. Foto: Herzog

"Da sind Gedanken in meinem Kopf, die mich ständig vom Weg abbringen, weil sich übergeordnete Probleme in den Vordergrund drängen": Bei seiner Abschlussrede 2022 gewährte Bürgermeister-Stellvertreter Stefan Wiedmann Einblicke in seine Gefühlswelt.















Aichhalden - Eigentlich habe es der Gemeinderat in den vergangenen Jahren immer geschafft, die große Politik im Ratssaal außen vor zu lassen. Dies sei ihm und Bürgermeister Michael Lehrer 2022 nicht konsequent gelungen.

Dass sich das Ratsgremium primär um die Belange der Gemeinde zu kümmern habe, sei selbstverständlich. Dennoch könne die derzeitige Situation in Europa und darüber hinaus nicht einfach beiseite geschoben werden.

Die Corona-Pandemie habe in den vergangenen drei Jahren ein Stück weit die Grenzen aufgezeigt. Sitzungen außerhalb der gewohnten Räumlichkeit, Mundschutz und Abstand seien angesagt gewesen.

Weit weg und doch so nah

Als endlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen gewesen sei, habe der Krieg zwischen zwei Nachbarländern direkt an der EU-Außengrenze begonnen. Keiner in diesem Gremium habe bisher einen Krieg miterlebt. Er könne sich noch erinnern, wie er als junger Bursche in den 1950er Jahren in ärmlichen Verhältnissen mit einer Lederhose werktags und ab Mai barfuß aufgewachsen sei. "Wir erleben gerade das, was unsere Vorgängergeneration nie wieder haben wollte: Menschen ohne Strom und Wasser, die frieren und hungern und auf der Flucht sind. Da sind Kinder, die nicht verstehen können, was Erwachsene tun, wie sie Kinderleben zerstören", beklagte Wiedmann.

Gefühlt seien diese schrecklichen Ereignisse weit weg und doch so nah. Ständig seien sie in den Medien präsent, aber man sei auch ein Meister im Verdrängen, "weil uns andere Sorgen plagen".

Große Investitionen stehen an

So zum Beispiel die zehnprozentige Inflationsrate, teurere Preise für Öl, Gas und Energie und lange Wartezeiten für ein neues Auto. "Aber was ist das alles im Vergleich zu Krieg, Zerstörung, Armut und Tod?", blickte Wiedmann fragend in die Runde.

Trotz der weltweiten Probleme seien alle Aufgaben in der heimatlichen Gemeinde bewältigt worden und für das Jahr 2023 stünden wieder große Investitionen an. Der Schuh drücke kaum spürbar, denn der Gemeinde und jedem Einzelnen gehe es doch noch gut.

Neue Schritte wagen

Vielleicht wäre es jedoch an der Zeit, Schlüsse aus der derzeitigen Situation zu ziehen und sich Gedanken darüber zu machen, wie es weiter gehen könne und müsse, auch in Aichhalden. Energie, öffentlicher Personen-Nahverkehr, Altersarmut und Gesundheit seien Themen, auf die es sich künftig neu zu konzentrieren gelte. Dabei dürfe nicht immer der einfachste und billigste Weg eingeschlagen werden.

Basierend aus der Erfahrung der vergangenen drei Jahre müsse man sich motivieren, auch im kleinen Dorf neue Schritte zu wagen. Weltweit dürfe es nicht so weitergehen wie bisher. Die Abhängigkeiten in so vielen Wirtschaftsbereichen und die sich daraus ergebenden Probleme seien genügend Signale für eine Wende.

"Packen wir es an – wir sind ein reiches Land und eine finanziell gesunde Gemeinde. Lasst uns gemeinsam die anstehenden Aufgaben für 2023 angehen", forderte Wiedmann von den Räten ein.