3 Der Bauhof erhält am Standort in Aichhalden eine 30 mal 12 Meter große Lager- und Fahrzeughalle. Mit der Baugenehmigung rechnet die Gemeinde in drei bis sechs Monaten. Foto: Herzog

Der geplante Neubau einer Fahrzeughalle für den Bauhof soll kein architektonisches Wunderwerk werden. Den Bauantrag wird die Gemeinde in Kürze einreichen und rechnet in drei bis sechs Monaten mit der Genehmigung.















Aichhalden - Den rund 900 000 Euro teuren Zweckbau stellten in der Gemeinderatssitzung Martin Gebert und Elisabeth Reichart vom Baubüro Brüstle vor. Gebert zufolge misst die neue Halle 30 auf zwölf Meter, unterteilt in fünf Fahrzeugboxen. Sie erhält außerdem ein innenliegender Waschplatz und eine abgehängte Bühne für die Lagerung von Schneepfählen und Verkehrsschildern.

Die Hälfte in Holz

Etwa 50 Prozent der Kalthalle werden in Holz gebaut, um den höchstmöglichen Zuschuss aus dem Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) zu erhalten. Auf dem Dach werde eine Photovoltaik-Anlage installiert und mit dem Bau einer Zisterne das Regenwasser für die WC-Anlagen genutzt, schilderte Gebert. Nach Darstellung der Planerin werden Zwischen- und Außenwände in Beton hergestellt, Letztere mit Sandwichplatten verkleidet und Stahlbetonfertigteilstützen in Köcherfundamente betoniert. Die Holzleimbinder für das Dach mit Trapezblech ragen über die Schüttboxen hinweg, die in der oberen Hälfte verglast sind. Die Bühne in Holzkonstruktion erhält Oberlicht. An der Unterseite der Decke wird eine Infrarot-Heizung installiert.

Funktionaler Zweckbau

Bürgermeister Michael Lehrer sprach von einem funktionalen Zweckbau, den der Bauhof zur Unterbringung der Fahrzeuge benötige. Die variablen Schüttboxen seien wichtig, um Material gezielt zu lagern und nicht verstreut auf dem gesamten Gelände. Die Entwürfe seien den Bauhofmitarbeitern bereits gezeigt worden. "Durch das zusätzliche Gebäude kann in einem zweiten Schritt der freigewordene Platz im Bauhof zu Sozial- und Werkräumen umgebaut werden. Die neu entstehende Kapazität am Betriebsstandort in Aichhalden ist ausreichend, um den Standort in Rötenberg auf ein Minimum für den Winterdienst zu reduzieren", betonte der Bürgermeister.

"Halle, in der alles aufgeräumt ist"

Bauhofleiter Wolfgang Haberstroh machte deutlich: "Uns war es wichtig, eine Halle zu bauen, in der alles aufgeräumt ist. Mit den Monoblocks können wir frei gestalten. Ein Waschplatz in der Halle ist schon lange nötig, um auch in der kalten Jahreszeit Fahrzeuge und Geräte säubern zu können." Die Bausubstanz der alten Halle sei noch gut und könne umgebaut werden. Um die Halle herumfahren zu können habe Charme, urteilte Haberstroh.

Nach 20 Jahren die Realisierung

Rat Stefan Wiedmann drückte seine Freude darüber aus, "dass nach gefühlt 20 Jahren diese Maßnahme endlich angegangen wird". Dessen Bedenken, die nach Westen ausgerichteten Schüttboxen könnten Schnee und Regen abbekommen, räumte Gebert aus. Zum einen hätten die Böden Gefälle, zum anderen werde nur Material gelagert, das nass werden dürfe.

Alexander Maier sah die Bühne kritisch. "Aus Erfahrung wird beim Rückwärtsfahren gegen alles, was nicht aus Beton ist, gefahren." Auch empfahl Maier, die Bühne wegen des Waschplatzes nicht in Holz auszuführen. Alexander Kunz riet deshalb, die Bühne einen halben Meter höher zu setzen. Hans Wössner vermisste ein Vordach mit mindestens drei, besser vier Metern. Dies schütze das Gebäude und man könne vor der Halle etwas abstellen, ohne bei Regen nass zu werden. Mehrkosten von rund 30 000 Euro dürften kein Hinderungsgrund sein, urteilte das Ratsmitglied. Die Argumentation von Wössner konnte der Bürgermeister nicht nachvollziehen, da mit den Fahrzeugen problemlos durch die Sektionaltore in die Halle gefahren werden könne.

Auswirkungen auf die Statik

Planer Gebert gab zu bedenken, dass ein solches Vordach enorme statische Auswirkungen auf Fundamente, Stützen und Leimbinder habe. "Da werden 150 000 Euro Mehrkosten kaum reichen", war sich Haberstroh sicher. Dennoch stellte Wössner den Antrag, die Kosten für ein Vordach mit vier Meter zu ermitteln, nochmals im Gremium vorzustellen und den heutigen Beschluss zu vertagen. Dies wurde mit einer Ja-Stimme und einer Enthaltung allerdings abgeschmettert.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Bauantrag mit den in der Beratung besprochenen Änderungen beim Landratsamt Rottweil einzureichen, fiel einstimmig.