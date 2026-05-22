Gemeinderat Hüfingen: Stadt forciert interkommunale Zusammenarbeit mit Bräunlingen

Der Gemeindevollzugsdienst soll für beide Städte tätig sein. Außerdem möchte der Rat, dass das FF Altenpflegeheim weiter Essen an die Hüfinger Lucian-Reich-Schule liefert.

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat von Hüfingen die Essenslieferung für die Mensa der Lucian-Reich-Schule an die Küche im Fürstlich Fürstenbergischen (FF) Altenpflegeheim vergeben. Dies hat sich für alle Beteiligten zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Gremium beschloss deshalb in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Vertrag mit dem Altenpflegeheim ab 1. September 2026 um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Bürgermeister Patrick Haas informierte, dass die Möglichkeit der erneuten Direktvergabe für ein weiteres Jahr aufgrund der weiterhin deutlich unterhalb der maßgeblichen Wertgrenze liegenden Nettoauftragswertes rechtlich zulässig ist. „Alle sind mit der vor Jahresfrist gefundenen Lösung glücklich“, ergänzte Haas. Aus Sicht von Schülern, Eltern, Schulleitung und Vertragspartnern habe es nie Reklamationen gegeben. Haas erklärte, dass die ursprünglich vierteljährlich vorgesehenen Besprechungen zwischen den Vertragspartnern aufgrund des reibungslosen Ablaufs bereits zweimal ausgefallen seien.

Alle Ratsfraktionen lobten das Altenpflegeheim als einen guten Partner für alle. Kathrin Schwarz (CDU) regte aufgrund der allgemeinen Zufriedenheit und aus Gründen der Vereinheitlichung an zu überprüfen, inwieweit sich die Essenslieferung durch das Altenpflegeheim auch auf die Kindergärten und andere städtische Bildungseinrichtungen übertragen lässt. Mete Ünal (SPD) regte die Gründung einer Schülergenossenschaft an, um die nach zweimaliger Vergabe an denselben Anbieter vorgeschriebene europaweite Ausschreibung für die Essenslieferung zu umgehen.

Bürgermeister sieht Chance

Eine ähnlich erfolgreiche Entwicklung wie mit dem Altenpflegeheim erhofft sich der Gemeinderat mit seinem Votum für eine interkommunale Zusammenarbeit mit Bräunlingen im Bereich des Gemeindevollzugsdiensts (GVD). Bürgermeister Haas, der mit der Ausarbeitung einer entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Nachbargemeinde beauftragt ist, sprach von einer Chance, die seiner Ansicht nach wachsende Bedeutung interkommunaler Zusammenarbeit zu stärken.

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„Die Vollzeitstelle im GVD ließ sich nach dem Renteneintritt unseres Mitarbeiters ebenso wenig besetzen, wie die im geringfügigen Anstellungsverhältnis ausgeschriebene Stelle in Bräunlingen“, begründete Haas zum Einstieg die Leistungserbringung für Bräunlingen in Höhe von 15 Prozent, die bei Bedarf auch ansteigen kann. Bezüglich des Bedarfs einer Vollzeitstelle bemerkte Haas, dass Fingerspitzengefühl gefragt sei, wenn es um den Umfang der Kontrollen gehe. Die Synergieeffekte, die sich aus der Kooperation mit Bräunlingen ergeben könnten, stufte er indes als deutlich höher ein. Hinzu kommen Einsparungen an Personalkosten in Höhe von aktuell 15 Prozent.

Reaktion aus den Fraktionen

Martin Schöndienst (CDU), Mete Ünal (SPD) und Peter Albert (LBU) begrüßten die angestrebte Zusammenarbeit. Ünal empfahl zudem, die Ausarbeitung der Vereinbarung möglichst unbürokratisch, klar und unter Berücksichtigung kurzer Dienstwege zu gestalten. Die ablehnende Haltung seiner Fraktion für eine Kooperation im Vollzugsdienst begründete Michael Steinemann (Freies Forum) mit wachsenden Aufgaben im Vollzugsdienst. „Eine Stadt wie Hüfingen benötigt in ihrer Komplexität den GVD zu 100 Prozent“, bezweifelte Steinemann zudem den aufgrund der Kooperation prognostizierten Spareffekt für Hüfingen.

Premiere

Für die neue Hauptamtsleiterin

Dominique Drechsel war die Sitzung des Gemeinderats Hüfingen wenige Tage nach ihrem Stellenantritt eine Premiere. In ihrer Funktion nimmt sie in Zukunft gemeinsam mit Stadtkämmerer Michael Binninger und Bauamtsleiter Thilo Mayer an den Sitzungen des Gemeinderats teil.