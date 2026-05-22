Gemeinderat Hüfingen: Stadt forciert interkommunale Zusammenarbeit mit Bräunlingen

Der Gemeindevollzugsdienst soll für beide Städte tätig sein. Außerdem möchte der Rat, dass das FF Altenpflegeheim weiter Essen an die Hüfinger Lucian-Reich-Schule liefert.
Vor einem Jahr hat der Gemeinderat von Hüfingen die Essenslieferung für die Mensa der Lucian-Reich-Schule an die Küche im Fürstlich Fürstenbergischen (FF) Altenpflegeheim vergeben. Dies hat sich für alle Beteiligten zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Das Gremium beschloss deshalb in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Vertrag mit dem Altenpflegeheim ab 1. September 2026 um ein weiteres Jahr zu verlängern.