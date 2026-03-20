Gemeinderat Hornberg: Von der Ortsmitte direkt in die Natur

Hornberg soll künftig sichtbarer am Kinzigtalsteig positioniert werden: Geplant ist ein neues Portal im Stadtzentrum, das Wanderer willkommen heißt und als Start- oder Zielpunkt dient.
Die Stadt Hornberg bildet die Schlussetappe des Fernwanderwegs Kinzigtalsteig – oder je nach Gutdünken der Wanderfreunde auch Startpunkt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung befasste sich der Rat unter anderem mit der Errichtung eines sogenannten Steigportals an prominenter Stelle im Städtle. In enger Abstimmung mit „TourKonzept“ wurden verschiedene mögliche Standorte im Stadtgebiet geprüft. Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer informierte in der Sitzung über das Ergebnis.