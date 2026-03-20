Gemeinderat Hornberg: Von der Ortsmitte direkt in die Natur

Hornberg soll künftig sichtbarer am Kinzigtalsteig positioniert werden: Geplant ist ein neues Portal im Stadtzentrum, das Wanderer willkommen heißt und als Start- oder Zielpunkt dient.

Die Stadt Hornberg bildet die Schlussetappe des Fernwanderwegs Kinzigtalsteig – oder je nach Gutdünken der Wanderfreunde auch Startpunkt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung befasste sich der Rat unter anderem mit der Errichtung eines sogenannten Steigportals an prominenter Stelle im Städtle. In enger Abstimmung mit „TourKonzept“ wurden verschiedene mögliche Standorte im Stadtgebiet geprüft. Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer informierte in der Sitzung über das Ergebnis.

Favorisiert wurde der Bereich in der Bahnhofstraße auf Höhe des Kirchplatzes. „Die zentrale Lage, gute Sichtbarkeit sowie eine funktionale Einbindung in die Wegeführung zeichnen den Standort aus“, so Brohammer. Die Schlussetappe führe vom Hotel Schöne Aussicht bis in den Ortskern und ende dort als offizielles Etappenziel. Gleichzeitig soll Hornberg auch als möglicher Startpunkt des Fernwanderwegs positioniert werden.

Laut der Tourist-Info-Leiterin entwarf „Tour-Konzept“ mehrere Portalvarianten, die anschließend mit der Stadt Hausach und der Gemeinde Gutach abgestimmt wurden.

Um ein einheitliches Erscheinungsbild entlang des Wanderwegs zu bieten, orientieren sich Hausach und Hornberg an den Portalen der jeweils anderen Stadt. In gemeinsamer Abstimmung wurde die Portalvariante aus Cortenstahl ausgewählt, eine Stahlplatte in einheimischem Stein eingesetzt.

„Diese Version überzeugte durch hochwertige und langlebige Ausführung, einer naturnahen Optik sowie gelungener gestalterischer Integration in das Umfeld“, erläuterte Brohammer.

Die Kosten betragen 2560 Euro netto inklusive Transport vom Steinlager in die Werkstatt sowie weiter zur Baustelle und Kranarbeiten. Zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 600 Euro entstehen durch die Lieferkosten der Cortenstahlscheibe. Für das Gesamtprojekt wurden im Haushalt Mittel in Höhe von 17 000 Euro eingeplant. Im Rahmen des Tourismuskonzepts ist eine Förderung in Höhe von 60 Prozent der förderfähigen Kosten vorgesehen, wodurch sich der Eigenanteil der Stadt entsprechend reduziert. Auf der Einnahmenseite ist daher ein Zuschussbetrag in Höhe von 10 200 Euro veranschlagt.

Zusätzlich werden die Portalgemeinden Hornberg, Hausach und Gutach durch den Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) mit einem weiteren Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro unterstützt, die sich die drei Ortschaften teilen. Im Bereich des Bahnhofareals ist vorgesehen, eine Wandertafel anzubringen, um insbesondere bahnanreisenden Gästen eine unmittelbare Informationsmöglichkeit zu bieten.

Wandertafel für den Bereich des Bahnhofsareals

Rolf Hess (SPD) empfahl die Erneuerung der dort bestehenden Infotafeln am Bahnhof, die in die Jahre gekommen seien. Fritz Wöhrle (FW) regte an, für die am Viadukt parkenden Besucher eine zweite Wandertafel anzubieten. Die Vorschläge und Möglichkeit deren Umsetzung werden laut Bürgermeister Marc Winzer mit der STK abgeklärt. In der Nähe des Hotels Schöne Aussicht soll eine Thementafel installiert werden, die eine kurzweilige Kulturgeschichte des Ortes vermittelt. Die hierfür anfallenden Kosten werden vollständig aus dem Budget des STK übernommen. Das Motiv ist laut Brohammer noch nicht festgelegt.Der Erlebnis-Wandersteig für Gäste und Einheimische verbindet die 13 Mitgliedsorte des Schwarzwald Tourismus. Thematisch sollen im Projekt Themen der Schwarzwälder Kultur und Traditionen aufgegriffen werden.