Gemeinderat Hornberg: Sieben Gemeinderäte verabschiedet

1 Bürgermeister Marc Winzer (von links) dankte den Gemeinderäten Gottfried Bühler, Dagmar Wöhrle, Michael Tischer, Petra Streif, Erich Fuhrer, Eric Küffer, Joachim Hurst und Bernhard Jogerst für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Foto: Kern

Annähernd hundert Jahre Ehrenamt im Gemeinderat ehrte Bürgermeister Marc Winzer in der letzten Sitzung der vergangenen Wahlperiode. Sieben der 14 Räte saßen zum letzten Mal am Ratstisch und wurden verabschiedet.









„Viel ist auf den Weg gebracht worden und ein großer Dank geht an Sie für die geleistete Arbeit“, bilanzierte Winzer in seiner Ansprache. Mit der Modernisierung der Stadthalle und der Wilhelm-Hausenstein-Schule, dem Windkraftausbau, Wohnumfeldgestaltung in Niederwasser und aktuell das Großprojekt der Modernisierung und Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah zählte Winzer einige Meilensteine der Stadtentwicklung auf.