Gemeinderat Hornberg: Rückblick auf ein herausforderndes Jahr

1 Im Hornberger Rathaus musste im Jahre 2024 manch unpopulärer Beschluss gefasst werden. Foto: Kern

Mut und Vertrauen in die eigene Stärke braucht es für die kommenden Jahre. Das betonte Bürgermeister Marc Winzer in seiner Rede in der Jahresschlusssitzung des Gemeinderates in Hornberg am Mittwoch.









Link kopiert



Ein sehr herausforderndes Jahr neige sich dem Ende entgegen und es werde nicht einfacher. „Lassen Sie uns zusammenstehen, uns nicht auseinanderdividieren“, so Winzer. Große Herausforderungen werden kluge Entscheidungen verlangen, für die vielleicht auch mal neue Wege gefunden werden, geboren in der Vision. Das vergangene Jahr war finanziell herausfordernd und der enge Spielraum stets bewusst, der manche Entscheidung nicht leicht fallen ließ, so Winzer.