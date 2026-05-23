Gemeinderat Hornberg: Das Ziel ist ein gesunder Dreiklang

Das Forsteinrichtungswerk des Stadtwalds für die nächsten zehn Jahre steht. Im Gemeinderat am Mittwoch stimmte das Gremium dem vorgestellten Betriebsplan mehrheitlich zu. Ziel ist weiterhin ein gesunder Dreiklang aus Holznutzung, Naturschutz und Wahrung von Potenzialen wie Erholung, Klima- und Wasserschutz. Erstellt wurde die Planung der nächsten Dekade von Forsteinrichter Dennis Schüle vom Regierungspräsidium in Abstimmung mit Forstbezirksleiter Mario Herz und Revierleiter Martin Flach.

Tannen sind anteilsmäßig am häufigsten vertreten „Der Zustand der Fläche ist mit einem hohen Nadelholzanteil unwesentlich verändert,“ stellte Herz, der die Ergebnisse der Bestandsaufnahme präsentierte, fest. Die häufigste Baumart stellt die Tanne mit 34 Prozent, gefolgt von der Fichte mit 18 Prozent. Weil im Stadtwald die Naturverjüngung der Hauptbaumarten weitgehend problemlos funktioniert, wird dieser Weg weiterverfolgt und soll durch standortgerechte Baumarten ergänzt werden. Der Fokus soll auf planmäßiges Abschmelzen der Tannen- und Fichtenvorräte in den Altersklassen über IV - Bäume, die älter als 61 Jahre sind – gelegt werden, um Naturverjüngungsvorräte weiter aufzubauen. Für das kommende Jahrzehnt sind laut Herz Pflanzungen im Gesamtumfang von rund elf Hektar vorgesehen. So sollen unter anderem Walnuss, Hainbuche und Atlaszeder aktiv in die Bestände eingebracht werden. Weiterhin ist ein Jungbestandspflegefläche von etwa 56,8 Hektar geplant. Außerdem soll der Waldwegebau weiter vorangetrieben werden, um Bewirtschaftung, Arbeitssicherheit und Waldbrandbekämpfung zu verbessern. Rund 2,7 Kilometer neue Fahrwege und 1,8 Kilometer Maschinenwege sind vorgesehen, basierend auf dem Erschließungskonzept.

Weiterhin sollen 560 Laufmeter Maschinenwege zu Fahrwegen ausgebaut und auf den Stand der Technik gebracht werden. In Bezug auf Starkregenmanagement wird laut Herz darauf geachtet, dass keine Erosionsrinnen geschaffen werden: „Wir nehmen das ernst, denn an Steilhängen ist das ein Thema.“ Der vorgeschlagene Hiebsatz von rund 76 000 Erntefestmeter (10,5 Kubikmeter pro Hektar und Jahr) liegt laut Herz leicht unter dem aktuellen Zuwachs und über dem Vollzug des abgelaufenen Forsteinrichtungszeitraums. Jörg Fehrenbacher (FW) merkte an, dass der vorgeschlagene Hiebssatz wesentlich über dem der Vorjahre liegt und hohes Arbeitsaufkommen mit sich bringt.

In Sachen Wegebau meinte er, dass die Maßnahmen unter dem Aspekt der Steillagen wichtig seien, um an die Bestände zu gelangen. Fraktionskollege Fritz Wöhrle sah es aus einer anderen Perspektive und befürchtete ein Dahinschwinden des Wanderparadieses Hornberg. Er stimmte gegen die Planung. Zu diesem Thema zu Wort meldete sich auch Thomas Bossert in der Fragestunde am Ende der Sitzung. Mit jedem Meter Wegebau wären auch Unterhaltungskosten verbunden. Unbestritten wichtig sei für die Stadt eine ertragsorientierte Holzwirtschaft. Wirtschaftlich punkte aber auch der Tourismus und Wanderer wünschen sich seiner Meinung nach ein Naturerlebnis und kein Bestaunen von toller Forstinfrastruktur. Auch der Aspekt des Wasserrückhalts im Wald bei etwa Starkregenereignissen spiele eine Rolle. Unter anderem empfehle die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg den Bau neuer Forststraßen kritisch zu prüfen respektive eines Rückbaus. Hinsichtlich der Waldbrände sei auf Prävention zu setzen, denn nahezu alle seien menschengemacht.

Auch gebe es keine belastbare Studie, die die Zusammenhänge zwischen Forststraßen-Dichte und Arbeitssicherheit der Forstleute zweifelsfrei belegen könne. Die forstliche Betriebsfläche des Hornberger Stadtwalds beträgt 758,9 Hektar, davon Holzbodenfläche 719,8 Hektar.

Forsteinrichtung

Die alle zehn Jahre erfolgende Planung wird als Forsteinrichtung bezeichnet. Hierfür werden im Wald Holzvorrat und Zuwachs nach Beständen und Baumarten ermittelt.