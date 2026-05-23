Gemeinderat Hornberg: Das Ziel ist ein gesunder Dreiklang

Der Stadtwald soll in den kommenden zehn Jahren weiter zwischen Holznutzung, Naturschutz und Erholungsfunktion ausbalanciert werden. Der Rat billigte die neue Forsteinrichtung.
Das Forsteinrichtungswerk des Stadtwalds für die nächsten zehn Jahre steht. Im Gemeinderat am Mittwoch stimmte das Gremium dem vorgestellten Betriebsplan mehrheitlich zu. Ziel ist weiterhin ein gesunder Dreiklang aus Holznutzung, Naturschutz und Wahrung von Potenzialen wie Erholung, Klima- und Wasserschutz. Erstellt wurde die Planung der nächsten Dekade von Forsteinrichter Dennis Schüle vom Regierungspräsidium in Abstimmung mit Forstbezirksleiter Mario Herz und Revierleiter Martin Flach.