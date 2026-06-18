Gemeinderat Hornberg: Darum wird aus dem Baugebiet am Rehberg nichts

1 Der Rehberg in Hornberg ist sonnig, doch topographisch anspruchsvoll. Foto: Eveline Kern Nach 18 Jahren Vorbereitung hat der Gemeinderat die Pläne für eines der wichtigsten Wohnbauprojekte der Stadt einstimmig aufgegeben







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Die Südhanglage des Rebbergs in Hornberg verspricht ein attraktives Baugebiet – deshalb wurde seit Jahren eine weitere Erschließung als Wohnbaufläche ins Auge gefasst. Mit der Einstellung des Bebauungsplanverfahrens, das der Gemeinderat am Mittwoch beschloss, ist das Vorhaben jetzt aber vom Tisch. Die Gründe sind vielfältig und die Materie komplex. Vereinfacht gesagt ist es die Topographie der Stadt, die hohe Planungsrisiken darstellt. Dem Pro von 45 neuen Bauplätzen stehen Contra hoher Erschließungskosten und umständliche Zufahrtsmöglichkeiten zum Gebiet gegenüber. Auch ökologische Aspekte spielen eine wichtige Rolle. So wären für die Eingriffe in Natur und Landschaft umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Tieren erforderlich. Elke Köhler, Planerin von RS Ingenieure, stellte in der Sitzung den Sachverhalt vor. „Das Gebiet hat eine lange Vita – wir sind seit 2008 dran,“ stellte Köhler fest. Eine überschlägige Erschließungskostenermittlung des Ingenieurbüros für den ersten Abschnitt ergab Kosten in Höhe von rund 12,8 Millionen Euro. Das entspräche einem Mindestverkaufswert von rund 320 Euro pro Quadratmeter für die Bauplätze einschließlich Grunderwerb durch die Stadt Hornberg. In diesem Quadratmeterpreis nicht enthalten sind zu erwartende Baukostensteigerungen sowie derzeit nicht abschätzbare zusätzliche Kosten – wie unter anderem Altlastenbeseitigung sowie naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen. In dem Preis ebenfalls nicht enthalten ist ein Preisaufschlag als Kaufpreisdividende zugunsten der Stadt Hornberg. Im Ergebnis ist von mindestens 350 Euro pro Quadratmeter Baulandpreis auszugehen und darüber hinaus sei zu bedenken, dass für ein Wohnhaus in der anspruchsvollen topographischen Lage die Baukosten durch die aufwändige Fundamentierung enorm hoch wären. Hinzu kommt, dass die ursprünglichen Pläne der Oberbergklinik, sich an der Erschließung zu beteiligen, sich zerschlagen haben: Die Klinik plant derzeit keine Anbauten und benötigt entsprechend keine zusätzliche Erschließungsstraße von der unteren Postwiese her. „Pro Jahr werden in Hornberg durchschnittlich zwei bis drei Bauplätze verkauft,“ erklärte Köhler. Die rund 45 Bauplätze am Rebberg würden einen Vorrat für mindestens 15 Jahre bedeuten, eher mehr. Für den Erschließungsträger sind laut der Planerin sieben Jahre angesetzt, was heißt, dass die Stadt das Restrisiko zu tragen hätte. Resultat dieser Betrachtungen ist die Empfehlung des Ingenieurbüros, das Baugebiet einzustellen. „Es ist ein wunderschönes Gebiet, doch die Zahlen und Fakten sprechen eine deutliche Sprache,“ stellte Bürgermeister Marc Winzer fest. Gemeinderat Rolf Hess (SPD) schloss sich dieser Ansicht an, wollte jedoch nach vorne blicken und stellte die Frage nach Alternativen: „Was können wir den Leuten als Bauland anbieten?“ Ratskollege Fritz Wöhrle (FW) zog ebenfalls das Fazit, dass das Projekt in der momentanen Zeit nicht realisierbar ist. Hermann Lehmann (CDU) bedauerte, das Vorhaben „schweren Herzens“ begraben zu müssen. Der Beschluss des Rats erfolgte einstimmig.