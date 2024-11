Gemeinderat Hechingen: Wie sich der Stiftungsrat der Bürgerstiftung nun zusammensetzt

1 Das Irma-West-Kinderfest ist weit über die Hechinger Stadtgrenzen hinaus ein Publikumsmagnet – und wurde in diesem Jahr schon von der Bürgerstiftung mit einer Spende bedacht. (Archivfoto) Foto: Weber

Der Gemeinderat Hechingen hat in seiner jüngsten Sitzung den Stiftungsrat der Bürgerstiftung bestellt. Ein Antrag der Bunten Liste, die turnusgemäßen Wahlen auszusetzen, konnte Bürgermeister Philipp Hahn nicht im Gremium abstimmen lassen.









Die Bürgerstiftung Hechingen fördert das Gemeinwohl in der Zollernstadt. Die Förderschwerpunkte liegen in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie Erziehung, Kulturpflege und Sport. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ist die Bürgerstiftung eine wichtige Institution in der Stadt, spendet regelmäßig unter anderem für das Irma-West-Kinderfest, an Schulen und Kindergärten oder das Musikfestival Klanglabor.