Gemeinderat Hechingen: Verwaltung schlägt für Hallenbad festen Schließtag vor

In anderen Bädern der Region ist es Gang und gäbe: Der Gemeinderat entscheidet in seiner nächsten Sitzung darüber, ob der Montag künftig fester Schließtag in der Hallenbadsaison wird. Aus Sicht der Verwaltung hätte dies viele Vorteile.

Der Montag bleibt künftig im Hechinger Hallenfreibad wohl weiter den Vereinen und Schulen vorbehalten. Die Stadtverwaltung schlägt dem Gemeinderat in der kommenden Sitzung am Dienstag, 11. März, vor, den Montag als festen Schließtag für die Öffentlichkeit einzuführen. Das geht aus der Sitzungsunterlage hervor.

Bereits im vergangenen Jahr war das Bad in der Hallenbadsaison montags geschlossen. Die Maßnahme war damals Teil des Sparpakets für das Hallenfreibad. Vor der Wiedereröffnung des Hallenbades im Jahr 2018 war der Montag als fester Schließtag jahrzehntelang etabliert.

Die Verwaltung rät nun dazu, zu dieser Regelung zurückzukehren. „Die in 2024 gewonnen Erfahrungswerte“ hätten zu dieser Erkenntnis geführt. Der Schul- und Vereinssport wären wie die DLRG-Schwimmkurse nicht von der neuen Regelung betroffen.

Gleitzeitstunden könnten montags abgebaut werden

Für die Verwaltung hat der Montag als fester Schließtag mehrere Vorteile. Stichpunkt Personal: Je nach Bedarf könnten montags Gleitzeitstunden abgebaut oder zusätzliche Erholungsmöglichkeiten – beispielsweise nach vielen Spätschichten – geschaffen werden. Diese Maßnahme hätte 2024 zu „einem deutlich verbesserten Betriebsklima“ beigetragen, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Unter anderem könnten so Schichten zusammengelegt werden.

Betriebsintern könne an Montagen dazu Wartungsarbeiten und Intensivreinigungen durchgeführt werden– hierfür seien bisher extra Schließtage nötig gewesen. Auf den Stellenschlüssel habe die Maßnahme indes keine Auswirkungen. Denn: Es wird weiter ein Kombinationsbetrieb von Frei- und Hallenbad angestrebt. Auf diesen wurde im Vorjahr im Rahmen des Sparpakets verzichtet.

Hinzu kommt, dass der Montag in der Hallenbadsaison ohnehin ein besucherschwacher Tag ist. 2023 kamen laut Stadtverwaltung im Schnitt 130 Badegäste. Im Vergleich besuchten in der Wintersaison 2023 mittwochs im Schnitt 215 Personen das Hallenfreibad und an den Wochenenden über 300. In der Regel seien es montags vor allem Saisonkartenbesitzer, die das Hallenfreibad besuchen.

Energiekosten für Warmwasserbecken sparen

Stellt man dem die Energiekosten gegenüber, lohne sich der Montag einfach nicht, rechnet die Verwaltung vor. Da der Schul- und Vereinssport das Warmwasseraußenbecken nicht benötigt, kann dieses montags abgedeckt und damit mit wesentlich weniger Energieaufwand beheizt werden. Bei eintägigen Schließzeiten, mit 24-Stündiger Abdeckung des Beckens, ergebe sich – abhängig von der Außentemperatur – ein mittleres Einsparpotenzial von circa 120 Kubikmeter Gas pro Tag.

Um ihrem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, fügt die Verwaltung an: „Der Vergleich mit anderen Schwimmbädern aus der Region zeigt, dass diese fast ausnahmslos ebenfalls am Montag geschlossen sind und diese die aufgeführten Vorteile für ihren Betrieb nutzen.“

Stimmt der Gemeinderat zu, hat das Hallenfreibad in der Hallenbadsaison von Dienstag bis Freitag, je 7 bis 20 Uhr, und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr geöffnet. In der Freibadsaison bleibt das Bad am Montag von 7 bis 20 Uhr geöffnet. An den restlichen Tagen bleibt es bei den Öffnungszeiten aus der Hallenbadsaison. Dass der Vorschlag der Verwaltung umgesetzt wird, ist recht wahrscheinlich. Die Schwimmbadkommision hat über das Thema schon beraten.

Was der Gemeinderat am Dienstag, 11. März, noch bespricht

Haushalt wird verabschiedet

Neben den Öffnungszeiten im Hallenbad steht die Verabschiedung des städtischen Haushalts 2025 und die Verabschiedung der Haushalte der Eigenbetriebe auf der Tagesordnung. Dazu wird der Vertreter der katholischen Kirchengemeinde für den Stiftungsrat der Bürgerstiftung Hechingen nachbestellt. Laut Sitzungsunterlage ist für dieses Amt Dekan Michael Knaus vorgesehen. Weiter geht es um die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Hechingen, Abteilung Stadt. Zu Beginn dürfen auch Bürger Fragen stellen. Die Sitzung wird um 18.30 Uhr eröffnet.