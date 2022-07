2 Die Orangerie im Fürstengarten wird nach dem Beschluss des Gemeinderats am Donnerstagabend an die Hechinger IT-Firma meaPuna verkauft. Foto: Kauffmann

Die Fürstengartenfreunde dürften die Nachricht nicht gerade positiv aufgenommen haben, doch der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit entschieden: Die Orangerie wird verkauft.















Hechingen - Die Zukunft der Orangerie im Fürstengarten hat in den vergangenen Tagen für – auf öffentlich geführte – Diskussionen gesorgt, nun ist der Verbleib des Bauwerks besiegelt. Das wichtigste dazu aus der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend:

Die Beschlüsse

Beschlossen wurde der Verkauf des Gebäudes und des Grundstücks (mit 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen). Außerdem entschied das Gremium, den Plänen der Hechinger IT-Firma meaPuna zu folgen (bei 6 Enthaltungen). Darüber hinaus hat der Gemeinderat für die Stadt ein Ankaufsrecht beschlossen (bei 3 Enthaltungen) – das bedeutet, dass die Stadt ein Recht hat, Gelände und Gebäude zu kaufen, falls der Investor in Zukunft doch einen Verkauf realisieren will.

Parken und veranstalten

Der Beschluss zum Ankaufsrecht geht auf einen Antrag der Bunten Liste zurück. Winfried Rullof sprach von der "besonderen Bedeutung" für die Stadt, weshalb das Grundstück im Fall der Fälle nicht auf dem freien Markt landen sollte. Zu weit ging der Ratsmehrheit der Antrag der Bunten Liste, im Kaufvertrag Parkplätze abzuschließen: Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Philipp Hahn wies auf den Präzedenzfall hin: Sollte man bei anderen Investoren auch auf die Einrichtung von Parkplätzen verzichten?

Darüber hinaus setzte sich die Bunte Liste dafür ein, dass Veranstaltungen in der Orangerie stattfinden sollen. Deren Anzahl sollte auf 50 festgelegt werden. Hahn wendete ein, dass damit juristisch komplizierte Fragen verbunden sind. Was, wenn es weniger Veranstaltungen sind? Gibt es dann eine Vertragsstrafe? Und was, wenn wegen Ereignissen wie Corona gar keine Veranstaltungen stattfinden können? Im Übrigen: "50 Veranstaltungen pro Jahr ist ein Wort." Almut Petersen machte klar, dass dies geklärt sein müsse, ebenso wie die Konditionen, zu denen der Investor den Raum vermietet: "Nur auf Vertrauensbasis ist nicht genug." Margret Simoneit konnte diese Fragen nicht ganz nachvollziehen. Sie argumentierte mit den Räumen in Stadthalle und Villa Eugenia, in denen es ja schon ausreichend Gelegenheit für etwaige öffentliche Veranstaltungen vorhanden sei.

Das Ergebnis der Diskussion: Der Gemeinderat die Verwaltung (bei 4 Enthaltungen) beauftragt, eine "rechtlich haltbare Vereinbarung" auszuarbeiten, mit dem Ziel, dass die Möglichkeit öffentlicher Veranstaltungen in der Orangerie gegeben ist.

Volle Zustimmung

Uneingeschränkte Zustimmung für die Pläne des Investors äußerte Kai Rosenstock. Er tue sich schwer zu sehen, wie diese Pläne madig geredet werden. Eigentlich müsste man dem Investor doch "um den Hals fallen". Auch Klaus Jetter bekräftigte, wie gut er die Lösung des Investors findet: "Ich kann alle ermutigen, zuzustimmen" – wenngleich viele in der Freie-Wähler-Fraktion insbesondere Probleme mit dem Verkauf hatten, ein Gedanke, den auch Ingrid Gruler teilte. Volle Zustimmung kam von Lorenz Welte: "Wir sind sehr dankbar für das Projekt", und zudem würden die Investoren ja ohnehin im Korsett des Denkmalschutzes stecken, außerdem seien die Investoren Urhechinger, und auch Jürgen Fischer begrüßte das Projekt.

Der Verkaufspreis

Alexander Vees fragte nach, wie der Verkaufspreis zustande kommt. Wie die Verwaltung erklärte, seien die ersten Verhandlungen vor zwei bis drei Jahren geführt worden, als der Quadratmeter noch 140 Euro kostete. Inzwischen liegt dieser Wert bei 300 Euro. Die Verwaltung fühle sich an diesen geringeren Preis deshalb gebunden, weil er zuerst abgesprochen war und eine Erhöhung in diesem Umfang gegenüber dem Verkäufer nicht zu rechtfertigen wäre.

Mangelnde Öffentlichkeit?

Frank Balbach kritisierte zwar nicht das Projekt, aber die Öffentlichkeit hätte man früher einbinden müssen. Die Diskussion um die Orangerie sei schließlich erst in den vergangenen Tagen aufgekommen. Das Grundstück gehöre der Stadt und damit allen Bürgern. Hahn erinnerte an ein Treffen mit den Fürstengartenfreunden vom Dezember 2020, bei dem alles gesagt wurde, was es zu diesem Zeitpunkt zum Thema zu sagen gab.

Er stellte auch fest, dass die Freunde des Fürstengartens "in nicht wahrnehmbarer Anzahl" am Verwaltungsausschuss teilgenommen hatten, in dem die IT-Firma ihre Pläne vorstellte. Zum Argument der Fürstengartenfreunde, die Orangerie sei das "Tafelsilber" der Stadt, sagte Jürgen Fischer: "Wenn das das Tafelsilber ist, würde ich gerne wissen wie das Alltagsbesteck aussieht."