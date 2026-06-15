Gemeinderat Hechingen: Hahn wird verpflichtet, AfD wechselt

Mit 95,0 Prozent der gültigen Stimmen ist Philipp Hahn am 8. März als Hechinger Bürgermeister wiedergewählt worden. Am 1. Juni hat der Politik- und Rechtswissenschaftler, der Mitglied der CDU ist, seine zweite Amtszeit begonnen. Offiziell verpflichtet wird Hahn in der öffentlichen Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 16. Juni, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. SPD-Fraktionssprecher Jürgen Fischer ist als dienstältester Stadtrat auserkoren, die Verpflichtung vorzunehmen, sofern das Gremium diesem Vorschlag zustimmt.

AfD-Stadtrat Anton Scheda möchte ausscheiden​ Eine weitere Personalie wird den Gemeinderat beschäftigen, bevor es um Inhalte geht. AfD-Stadtrat Anton Scheda hat beantragt, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen. Wenn der Gemeinderat zustimmt (wovon auszugehen ist), wird der 47-Jährige aus dem Stadtteil Stein dem Gemeinderat gerade mal acht Monate lang angehört haben. Scheda rückte im Oktober 2025 für Kai Rosenstock nach, der die Rechtsaußen-Partei verlassen, sein Mandat niedergelegt und die Gründung einer konservativen Konkurrenzliste „Agenda29 Hechingen“ angekündigt hatte. Wer Schedas Platz einnehmen wird, ist noch nicht Gegenstand der Tagesordnung. Als Nachrückerin infrage kommt Sabine Kern aus Schlatt, die mit 1656 Stimmen das nächstbeste AfD-Ergebnis erzielt hatte.

Großes Programm zu bewältigen

Thematisch hat der Gemeinderat am Dienstagabend ein großes Programm zu bewältigen. Unter anderem auf der Tagesordnung: die Biotopverbundplanung, die Neugestaltung des Eisweihers, der Bebauungsplan für den Solarpark Sickingen, die Erhöhung der Kindergartengebühren, die Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei und Neues von Obertorplatz-Immobilien. Wie berichtet, hätte die Stadt ein Vorkaufsrecht für die Grundstücke Obertorplatz 19 (ehemaliges HZ-Gebäude/, Firststraße 12 und Lindengasse 4, will aber darauf verzichten, nachdem ein Hechinger Geschäftsmann das Areal gekauft hat.