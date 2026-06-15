Gemeinderat Hechingen: Hahn wird verpflichtet, AfD wechselt

Der wiedergewählte Hechinger Bürgermeister erneuert am Dienstagabend seinen Amtseid.
Mit 95,0 Prozent der gültigen Stimmen ist Philipp Hahn am 8. März als Hechinger Bürgermeister wiedergewählt worden. Am 1. Juni hat der Politik- und Rechtswissenschaftler, der Mitglied der CDU ist, seine zweite Amtszeit begonnen. Offiziell verpflichtet wird Hahn in der öffentlichen Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 16. Juni, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. SPD-Fraktionssprecher Jürgen Fischer ist als dienstältester Stadtrat auserkoren, die Verpflichtung vorzunehmen, sofern das Gremium diesem Vorschlag zustimmt.