Gemeinderat Hechingen: Ehrungen, Verabschiedungen und Ortsvorsteher

1 Peter Gantner, scheidender Ortsvorsteher in Beuren (von links), und Harald Kleindienst, scheidender Ortsvorsteher in Stein, werden von Bürgermeister Philipp Hahn für ihre kommunalpolitischen Dienste mit einem Präsent bedacht. Foto: Roth

Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Hechingen am Dienstagabend wurden zahlreiche Gemeinderäte verabschiedet und geehrt. Und auch die Ortsvorsteher der acht Stadtteile wurden gewählt. Ein Überblick.









Die konstituierende Sitzung nach der Kommunalwahl bringt auch immer „eine Portion Wehmut mit sich“ wie Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn in der Sitzung am Dienstagabend erklärte. Denn: Zahlreiche Stadträte wurde aus dem Gremium verabschiedet. Darunter Lutz Beck (parteilos), Ingrid Gruoler (SPD), Andre Göckel (CDU), Hannes Reis, Verena Schetter (beide Bunte Liste), Jörg Schürmann, Werner Schmidt und Dr. Rita Ziebach (alle FWV). Dr. Regina Heneka (CDU), Winfried Rullof (Bunte Liste) und Dr. Jürgen Lehmann (FWV) scheiden ebenfalls aus, waren am Dienstag aber nicht anwesend. Für die scheidenden Räte gab es Pralinen und viele lobende Worte des Bürgermeisters.