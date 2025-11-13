Gemeinderat Hechingen: CDU und Freie Wähler reagieren auf Kritik von Ex-AfD-Fraktionschef

In einem Video auf Facebook bezeichnete Ex-AfD-Fraktionschef Kai Rosenstock die CDU-Fraktion im Hechinger Gemeinderat jüngst als „Totalausfall“. Nun kontert Stefan Hipp.
Für Aufsehen hatte jüngst das Comeback von Kai Rosenstock in die Hechinger Kommunalpolitik gesorgt. In einem Video auf der Social-Media-Plattform Facebook kündigte er an , mit seiner neu gegründeten Bewegung „Agenda29 Hechingen“ bei der Kommunalwahl im Jahr 2029 kandidieren zu wollen. In jenem Video rechnete der Ex-Fraktionschef der AfD auch mit der Arbeit der übrigen Fraktionen im Hechinger Stadtrat ab. So bezeichnete er die CDU-Fraktion, in der laufenden Legislaturperiode stärkste Kraft, unter anderem als „Totalausfall“. Dominieren würde stattdessen die links-grüne Politik von SPD und Bunter Liste. Die Freien Wähler seien dieser Linie nicht abgeneigt.