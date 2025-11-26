Gemeinderat Hausen: Zusammenarbeit im Digitalen

Die Liäson der Bürgermeisterin von Maulburg und des Bürgermeisters von Hausen trägt Früchte auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit.
In der Gemeinde Maulburg wird ab dem Jahr 2026 die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten mit 70 Prozent eingerichtet. Die Gemeinde Hausen beteiligt sich mit einem 30 Prozent-Stellenanteil, so dass insgesamt eine Vollzeitstelle geschaffen wird. Die Gemeinde Maulburg ist Arbeitgeberin und der Arbeitsvertrag wird dort geschlossen. Die Gemeinde Hausen im Wiesental beteiligt sich an 30 Prozent der Kosten