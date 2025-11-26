Gemeinderat Hausen: Zusammenarbeit im Digitalen

Die Liäson der Bürgermeisterin von Maulburg und des Bürgermeisters von Hausen trägt Früchte auch bei der interkommunalen Zusammenarbeit.

In der Gemeinde Maulburg wird ab dem Jahr 2026 die Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten mit 70 Prozent eingerichtet. Die Gemeinde Hausen beteiligt sich mit einem 30 Prozent-Stellenanteil, so dass insgesamt eine Vollzeitstelle geschaffen wird. Die Gemeinde Maulburg ist Arbeitgeberin und der Arbeitsvertrag wird dort geschlossen. Die Gemeinde Hausen im Wiesental beteiligt sich an 30 Prozent der Kosten

„Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Thema Digitalisierung im Rahmen einer interkommunalen Kooperation effektiv, wirtschaftlich und zukunftsorientiert voranzubringen“, erläuterte Bürgermeister Philipp Lotter dem Gemeinderat in Hausen. Gleichzeitig werde die Verwaltung entlastet und die Gewinnung einer qualifizierten Fachkraft erleichtert.

Lotter wies darauf hin, dass das „Online-Zugangsgesetz“ bereits mehrfach verschoben worden sei. Die digitale Strategie sehe vor, dass künftig alle Dienstleistungen, die ein Rathaus bietet, auch von zu Hause per Smartphone erledigt werden können. Davon sei man aber noch weit entfernt, räumte Lotter ein.

Ein digitaler Beauftragter könne die Dinge beschleunigen, meinte der Bürgermeister und informierte den Gemeinderat, dass Maulburg einem Vertrag mit Hausen zur Bestellung eines gemeinsamen Beauftragten bereits einstimmig zugestimmt habe.

Für die Freien Wähler wünschte sich Harald Klemm, das sich auch die Computer beider Gemeinden annähern. Lotter bestätigte, dass angestrebt sei, die beiden Systeme der Kommunalverwaltung zu harmonisieren. Hermann Lederer, SPD, erhoffte sich, dass die Webseiten der Gemeinden dann ebenfalls angeglichen werden, damit der Online-Nutzer sich schneller zurecht findet.

Die CDU erwartet Synergien durch die Zusammenarbeit mit Maulburg. Kritische Stimmen gab es im Gremium nicht, so dass die Kooperation letztlich einstimmig beschlossen wurde.