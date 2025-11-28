Gemeinderat Hausen: Vorgaben werden gelockert

1 Mit dem „Bauturbo“ soll schneller benötigter Wohnraum geschaffen werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa In den Genuss des sogenannten „Bauturbos“ kommt eine geplante Stadtvilla in Hausen an der Kreuzung Lettenweg/ Rohrengrabenweg.







Das Bauvorhaben soll von zahlreichen Vorgaben befreit werden, die eigentlich im Bebauungsplan vorgegeben sind. Bürgermeister Philipp Lotter zählte auf, dass die überbaubare Grundstücksfläche überschritten wird. Dachform und Dachneigung sind ebenfalls nicht Bebauungsplan-konform. Außerdem sollen zwei Vollgeschosse entstehen anstelle eines. Lotter erinnerte daran, dass der Gemeinderat schon einmal das Projekt behandelt habe: „Ein Beschluss über Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplans wurde im Juni 2025 gefasst.“ Damals lehnte aber die Baurechtsbehörde in Lörrach den Bauantrag ab und das Vorhaben wurde nicht genehmigt. Nach Auskunft Lotters wird die Stadtvilla durch Anwendung des „Bauturbos“ beim Landratsamt nun jedoch genehmigt.