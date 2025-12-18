Gemeinderat Hausen: Hinterwälderwochen und mehr
Bei der Vorstellung des Biosphärengebiets Schwarzwald (von links) Christiane Hulla, Bürgermeister Philipp Lotter und Geschäftsführer Florian Kübler Foto: Gudrun Gehr

Das Biosphärengebietes Schwarzwald wurde im Gemeinderat in Hausen vorgestellt. Biosphärenfest findet 2026 in Hausen statt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Hausener Gemeinderats betraf die Vorstellung des Biosphärengebietes Schwarzwald, das durch den neuen stellvertretenden Geschäftsführer Florian Kübler vorgestellt wurde. Kübler stellte unter anderem das Rahmenkonzept und die Handlungsfelder, die Beteiligungssäulen und den Lenkungskreis unter Leitung des Regierungspräsidenten vor.

 

Zahlreiche Projekte der Regionalentwicklung mit einem Netzwerk der Partnerbetriebe, kulinarische Aktionswochen wie die „Hinterwälderwochen“ wurden vorgestellt, hier nehmen 20 Gastronomiebetriebe und zehn Landwirte teil. Angeboten werden ferner Projekte für nachhaltige Entwicklung, wie Rangertouren, Wildniscamps oder „Natura 2000“-Klassenzimmer für 2300 Schüler innerhalb acht Jahren. Das Land Baden-Württemberg gewährt jährlich 200 000 Euro Förderungen, hier kann jedermann Förderungen beantragen, die einen Bezug zur Gebietskulisse haben.

Auch Potenziale speziell für Hausen mit Impulsen zur Weiterentwicklung der Gemeinde und der Region wurden vorgestellt. In Hausen wird am 6. September 2026 das „Biosphärenfest“ gefeiert, Partner ist hier auch die Sendung „Pfännle“ des Radiosenders SWR 1.

 