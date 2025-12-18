Gemeinderat Hausen: Hinterwälderwochen und mehr

1 Bei der Vorstellung des Biosphärengebiets Schwarzwald (von links) Christiane Hulla, Bürgermeister Philipp Lotter und Geschäftsführer Florian Kübler Foto: Gudrun Gehr Das Biosphärengebietes Schwarzwald wurde im Gemeinderat in Hausen vorgestellt. Biosphärenfest findet 2026 in Hausen statt.







Link kopiert



Ein weiterer Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Hausener Gemeinderats betraf die Vorstellung des Biosphärengebietes Schwarzwald, das durch den neuen stellvertretenden Geschäftsführer Florian Kübler vorgestellt wurde. Kübler stellte unter anderem das Rahmenkonzept und die Handlungsfelder, die Beteiligungssäulen und den Lenkungskreis unter Leitung des Regierungspräsidenten vor.