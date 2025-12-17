Gemeinderat Hausen: Die Steuereinnahmen der insolventen Firma Autokabel werden fehlen

1 Im Haushalt fehlt Geld. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d Der Haushaltsplanung mit Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau wird in den Hausener Gemeinderat eingebracht. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen.







Rechnungsamtsleiter Jörg Jost brachte den Haushaltsentwurf ein und stellte den Hausener Räten das Zahlenwerk. Der Haushalt ist mit einem Minus von 962 867 Euro nicht ausgeglichen. Bis 2029 wird sich das Minus bis zu einer Summe von mehr als 1,2 Millionen Euro fortsetzen. Das negative Ergebnis kann jedoch durch die Rücklagen noch ausgeglichen werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes beträgt rund 7,7 Millionen Euro, die Ausgaben betragen rund 8,6 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt ergibt sich wiederum ein positiver Saldo von 531 455 Euro. Als Kreditermächtigung sind 127 000 Euro zugunsten des zweiten Bauabschnittes des Hochbehälters vorgesehen. Der Höchstbetrag für den Kassenkredit ist in Höhe von 3,5 Millionen Euro bestimmt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B in Höhe sind mit 245 von Hundert sowie für die Gewerbesteuer in Höhe von 385 von Hundert veranschlagt.