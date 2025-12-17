Gemeinderat Hausen: Die Steuereinnahmen der insolventen Firma Autokabel werden fehlen
Im Haushalt fehlt Geld. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d

Der Haushaltsplanung mit Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau wird in den Hausener Gemeinderat eingebracht. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen.

Rechnungsamtsleiter Jörg Jost brachte den Haushaltsentwurf ein und stellte den Hausener Räten das Zahlenwerk. Der Haushalt ist mit einem Minus von 962 867 Euro nicht ausgeglichen. Bis 2029 wird sich das Minus bis zu einer Summe von mehr als 1,2 Millionen Euro fortsetzen. Das negative Ergebnis kann jedoch durch die Rücklagen noch ausgeglichen werden. Das Gesamtvolumen des Haushaltes beträgt rund 7,7 Millionen Euro, die Ausgaben betragen rund 8,6 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt ergibt sich wiederum ein positiver Saldo von 531 455 Euro. Als Kreditermächtigung sind 127 000 Euro zugunsten des zweiten Bauabschnittes des Hochbehälters vorgesehen. Der Höchstbetrag für den Kassenkredit ist in Höhe von 3,5 Millionen Euro bestimmt. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B in Höhe sind mit 245 von Hundert sowie für die Gewerbesteuer in Höhe von 385 von Hundert veranschlagt.

 

Rechner Jörg Jost sagte: „Trotz guter Steuereinnahmen in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro spüren wir den Wegfall der Gewerbesteuereinnahmen durch die insolvente Firma Autokabel“. Hier waren Steuereinnahmen in Höhe von 800 000 Euro geplant. Im Endeffekt erzielt Hausen ein Plus an Steuereinnahmen in Höhe von rund 11 000 Euro. Im Ergebnishaushalt, darunter Entgelte für öffentliche Leistungen wie Wasser- bzw. Abwassergebühren, ist eine Steigerung von 145 773 Euro zu verzeichnen. Auch Abwasser und Wassergebühren werden steigen. Personalkosten steigen von knapp 2,7 Millionen Euro (2025) auf rund 3,2 Millionen (2026), ein Plus von rund 541.000 Euro.

Jörg Jost sagte: „Wir sind jeden einzelnen Posten bei der Verwaltung durchgegangen, um Sparpotential zu finden. Gefunden haben wir rund 80 000 Euro, was allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet“. Investitionen in Höhe von 2,7 Millionen sind geplant, es gibt Gesamtschulden per 1. Januar in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung ist sinkend und beträgt zum Stichtag insgesamt 3244,88 Euro. (31.Dezember 2026 insgesamt 3161,73 Euro).

 