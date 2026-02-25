Gemeinderat Hausen: Bürgschaft statt Kredit für den Kunstrasen?

Das Landratsamt Lörrach hat der Gemeinde Hausen sowohl eine Kreditaufnahme für dem Hochbehälter als auch eine Kreditvergabe für den Kunstrasen nicht genehmigt.
Vollzugsreif ist der Haushalt der Gemeinde Hausen. Dies hatte das Landratsamt Anfang Februar bestätigt. Damit kann die Kommune Ausgaben im Rahmen des Haushaltsplanes vornehmen. Wie Bürgermeister Philipp Lotter in der jüngsten Gemeinderatsitzung erläutert, wurde eine Kreditaufnahme über 127 000 Euro für den laufenden Haushalt nicht genehmigt. Mit diesem Geld sollten die Arbeiten am Trinkwasserhochbehälter abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde auf zwei Haushalte verteilt.