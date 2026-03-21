Gemeinderat Hausach: Überraschungen bei Sanierung reißen nicht ab

Die laufenden Maßnahmen an der Hauptstraße werden um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben. Aufgrund eines Funds muss nachgearbeitet werden, was mit saftigen Mehrkosten einher geht.
Bei der Sanierung der Hauptstraße tut sich inzwischen was: Die Bau arbeiten für die Reparatur des „Halbkreisels“ am Ortseingang laufen, eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr und der Technische Ausschuss hat nun die Pflastersteine ausgesucht. Bürgermeister Wolfgang Hermann erklärte bei der Sitzung des Ausschusses, auf welche Steine die Wahl gefallen ist: Ausgesucht wurden bei der vorausgegangenen Ortsbegehung aus drei Mustern die roten, dünneren Steine, die „am ähnlichsten zu den anderen Steinen sind“, so Hermann.