Gemeinderat Hausach: Überraschungen bei Sanierung reißen nicht ab

Bei der Sanierung der Hauptstraße tut sich inzwischen was: Die Bau arbeiten für die Reparatur des „Halbkreisels“ am Ortseingang laufen, eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr und der Technische Ausschuss hat nun die Pflastersteine ausgesucht. Bürgermeister Wolfgang Hermann erklärte bei der Sitzung des Ausschusses, auf welche Steine die Wahl gefallen ist: Ausgesucht wurden bei der vorausgegangenen Ortsbegehung aus drei Mustern die roten, dünneren Steine, die „am ähnlichsten zu den anderen Steinen sind“, so Hermann.

Wasserleitungen verlaufen unter dem Kreisverkehr Bei der laufenden Sanierung des Abschnitts West soll der Gehweg mit einem Bordsteinwiederhergestellt und auf einer Breite von rund 80 Zentimetern neu gepflastert werden. Die kompletten Steine auszutauschen, würde keinen Sinn ergeben, weil die Flächen noch einwandfrei seien, so Hermann. Nach dem Ärger um die Verzögerung bei den Kreiselarbeiten kommen nun allerdings wieder ungeplante Faktoren hinzu, die buchstäblich im Boden lauerten: „Wir haben das Problem, dass unter dem Kreisverkehr aktuell Wasserleitungen verlaufen“, stellte Winfried Klausmann vom Bauhof vor. Das sei erst durch eine Nachprüfung der Firma Aquavilla im Auftrag der Stadt Hausach herausgekommen. „Es wäre schön gewesen, wenn wir das früher gewusst hätten“, betonte Hermann. „Jetzt sollen sie das ganze Gebiet für die Sanierung einmal komplett durch betrachten, damit es nicht noch mehr solcher Überraschungen gibt.“

Die Leitung sei historisch bedingt „im Zickzack im Kreisverkehr“ verlegt worden, was „heute ein Unding wäre“, erläuterte der Bürgermeister weiter. „Die Wasserleitung verläuft vom Kreuzberg in Richtung Städtle und Richtung Hechtsberg. Unterm Kreisverkehr ist eine Schleife drin, was man heute niemals mehr so verlegen würde“, so Klausmann. „Eigentlich haben die Leitungen unter einem Kreisverkehr nichts verloren´“

Mehrkosten in Höhe von 20 000 Euro fallen an

Der Bürgermeister habe die Verlegung ad-hoc entscheiden müssen und bereits in Auftrag gegeben. Die Leitungen werden verlegt, entflochten, die alten Leitungen stillgelegt. Die neuen Leitungen führen vom Kreuzberg herunter und unter dem Fahrradweg in Richtung Hechtsberg. Für die Arbeiten fallen ungeplant 20 000 Euro mehr an. „Die Leitungen so zu verlegen, ist die einzig vernünftige Lösung“, betonte Hermann. Die Armaturengruppe wird vom Hechtsberg aus eingebunden und kommt neu dazu. Auch der Hydrant direkt neben dem Kreisverkehr wird in Richtung Fahrradweg verlegt. Wegen der Leitungsarbeiten wurde in einigen Teilen Hausachs das Wasser abgestellt. „Bisher sind die Kosten im Rahmen, sodass wir sie abfangen können. Das darf aber nicht mehr so weitergehen“, erklärte Hermann. Ziel sei, bis Ostern mit dem Kreisverkehr fertig zu werden und in den Ferien den Asphalt aufzutragen, der dann mehrere Tage lang aushärten muss. „Wir hatten extra eine Lücke dazwischen eingeplant“, so Hermann. Dass der Kreisverkehr laut Nachfrage von Jürgen Buchholz (FW) „noch einen Bogen schlägt“, sei der Perspektive geschuldet und dem Gefälle, das für das Regenwasser in die Einlaufschächte notwendig sei. „Wenn der Kreisel aufgefüllt ist, sieht es nochmal ganz anders aus“, versicherte Klausmann.Die Verlegung der ausgesuchten Pflastersteine beschloss der Ausschuss mit einer Enthaltung .

Wasser war abgestellt

Die Firma Aquavilla, seit 2023 für die Hausacher Wasserversorgung zuständig ist, hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Wasser in Teilen der Dorfstraße, Hauptstraße, Ferdinand-Reiß-Straße, Vorlandstraße und Hechtsberg abgestellt. Laut Schreiben sollten die Arbeiten gegen 6.30 Uhr beendet sein. „Sollten sich jedoch unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben, kann die Wasserzufuhr auch länger unterbrochen sein“, hieß es.