Gemeinderat Hausach: Nicht überall rechnen sich PV-Anlagen

14 Gebäude der Stadt Hausach sind als mögliche Standorte für Solaranlagen untersucht worden. Die Ergebnisse waren Thema bei der Sitzung des Gemeinderats.
Die Stadt hat im vergangenen Jahr die Hausacher Firma Elektro Schillinger beauftragt, die städtischen Gebäude zu untersuchen, wo eine Photovoltaik-Anlage sinnvoll wäre und sich rechnen würde – und wo nicht. Die Ergebnisse hat Geschäftsführer Martin Bruder am Montagabend im Gemeinderat vorgestellt. „Hausach braucht im Jahr 402.930 Kilowatt (KW) Strom. 2024 bedeutete das rund 121.024 Euro Stromkosten für das ganze Jahr“, erklärte er. Die Frage, ob die Stromkosten mit PV-Anlagen gesenkt werden könnten, beantwortete Bruder mit Ja, „weil die meisten Gebäude eine optimale Lage für eine PV-Anlage haben und die Anlagen daher in der Regel wirtschaftlich sinnvoll sind“. Dennoch sei die Beurteilung nicht ganz so einfach, weil viele Kriterien beachtet werden müssten.