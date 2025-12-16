Gemeinderat hat entschieden: Vertraute Gesichter der Lahrer Stadtverwaltung erhalten neue Rollen

Der Rat hat Dieter Singler zum Leiter der Organisationseinheit Steuerung und Koordinierung gewählt. Außerdem wird Dorothée Batista Luis Gleichstellungsbeauftragte.
Singler übernimmt laut Mitteilung die Verantwortung für einen zentralen Verwaltungsbereich mit zahlreichen Querschnittsfunktionen sowie die Stellvertretung des OBs in seinem Dezernat. „Mit dieser Wahl setzt der Gemeinderat auf Erfahrung, Gestaltungswillen und Führungskompetenz. Dieter Singler ist ein überzeugter Teamplayer, der Verwaltungsmodernisierung und Bürgernähe als zentrale Leitgedanken seiner Arbeit versteht“, betont OB Markus Ibert.