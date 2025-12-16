Gemeinderat hat entschieden: Vertraute Gesichter der Lahrer Stadtverwaltung erhalten neue Rollen

Der Rat hat Dieter Singler zum Leiter der Organisationseinheit Steuerung und Koordinierung gewählt. Außerdem wird Dorothée Batista Luis Gleichstellungsbeauftragte.

Singler übernimmt laut Mitteilung die Verantwortung für einen zentralen Verwaltungsbereich mit zahlreichen Querschnittsfunktionen sowie die Stellvertretung des OBs in seinem Dezernat. „Mit dieser Wahl setzt der Gemeinderat auf Erfahrung, Gestaltungswillen und Führungskompetenz. Dieter Singler ist ein überzeugter Teamplayer, der Verwaltungsmodernisierung und Bürgernähe als zentrale Leitgedanken seiner Arbeit versteht“, betont OB Markus Ibert.

Dieter Singler wird Leiter der Organisationseinheit Steuerung und Koordinierung. Foto: privat Der Verwaltungsbereich Steuerung und Koordinierung wird die strategische Steuerung, Projektkoordination, Wirtschaftsförderung, Justiziariat, Personal und Organisation, Digitalisierung und IT, Ratsarbeit, Marketing und Internationales sowie die neue Abteilung Kommunikation und Presse umfassen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte gemeinsam mit den Mitarbeitenden die Stadtverwaltung als leistungsfähige, zukunftsorientierte Organisation weiterentwickeln“, so Singler.

Er arbeitet seit 2001 für die Stadt und leitete bislang in der Stadtkämmerei die Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern. In dieser Funktion war er eng in strategische und finanzielle Entscheidungsprozesse eingebunden und hat maßgeblich dazu beigetragen, die Verwaltung wirtschaftlich und organisatorisch weiterzuentwickeln. Außerdem war er Geschäftsführer für die Liquidation der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH und den Aufbau der Startklahr Innovationen GmbH sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kommunale Steuern des Städtetags Baden-Württemberg. Er hat an der Hochschule für Verwaltung in Kehl studiert und erste Erfahrungen bei der Stadt Gengenbach und der Bundeswehrverwaltung gesammelt.

Singler folgt auf Arnfried Sickinger, der im Oktober seinen aktiven Dienst bei der Stadt beendet hat, und auf Stefan Breitner, der seitdem die Zentrale Steuerung kommissarisch leitet und künftig in der Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales die Leitung des Sachgebiets Ratsarbeit übernehmen wird. Die organisatorischen und personellen Änderungen sollen im ersten Quartal 2026 umgesetzt werden.

Zudem hat Lahr als Stadt mit mehr als 50 000 künftig eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte: Der Haupt- und Personalausschuss hat Dorothée Batista Luis, Leiterin des Sachgebiets Schlachthof – Kinder, Jugend und Kultur, gewählt. Sie nimmt die Aufgaben im Sinne des „Gesetzes der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst Baden-Württemberg“ wahr. Sie wirkt sowohl in die Verwaltung als auch in die Stadtgesellschaft hinein, indem sie in Fragen der Gleichstellungspolitik berät, sensibilisiert sowie konkrete Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung auf den Weg bringt, weiterentwickelt und umsetzt. Organisatorisch ist sie als Stabsstelle direkt dem OB zugeordnet.

Dorothée Batista Luis hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Foto: Stadt

„Gleichstellung bedeutet für mich, Vielfalt mitzudenken und die unterschiedlichsten Gruppen einzubeziehen, ohne aus dem Blick zu verlieren, dass Frauen in vielen Bereichen weiterhin im Fokus stehen sollen“, betont sie. „Denn letztlich betrifft Gleichstellung alle Menschen: von Männern mit dem Wunsch nach Elternzeit über pflegende Beschäftigte bis hin zu Menschen mit Behinderungen und queeren Personen, die im Berufsalltag besonderen Herausforderungen begegnen. Für mich ist die Stelle eine Gestaltungsaufgabe und eine Chance, unsere Verwaltung und unsere Stadt noch menschlicher, gerechter und zukunftsfähiger zu machen.“

Dorothée Batista Luis leitet seit Juni 2024 das Sachgebiet Schlachthof – Kinder, Jugend und Kultur im Rahmen einer Elternzeitvertretung. Sie hat eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und ein berufsbegleitendes Bachelorstudium der Gesundheitswissenschaften absolviert. Ihr Werdegang umfasst etwa Stationen als Ergotherapeutin, Studiengangmentorin, Projektleiterin für Erasmus-Plus-Auslandspraktika und Leiterin einer Schule für Ergotherapie.

Nachfolge Schlachthof

Zur Regelung der Nachfolge ist eine längere Übergangszeit erforderlich. Dorothée Batista Luis wird das Amt der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten zum 1. Mai antreten.