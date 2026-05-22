Gemeinderat Haslach: Fehlende Abbiegespur zur B 33 in der Kritik

Da die neue Kreisstraße im Juni offiziell freigegeben werden soll, die damit verzahnte Ortsumfahrt aber noch nicht fertig wird, muss einer Zwischenlösung her.
Die neue Kreisstraße zwischen Fischerbach und Haslach soll am 11. Juni offiziell für den Verkehr freigegeben werden. Wie sich das konkret auswirken wird, darüber informierte Roland Gäßler, Leiter des Straßenbauamts im Landratsamt Ortenaukreis, am Dienstagabend im Gemeinderat. Wie berichtet, ist die neue Kreisstraße eng mit den Plänen für die Haslacher Ortsumfahrung verzahnt. „Da die Ortsumfahrung nicht zeitnah fertig wird, wird es ein Zwischenstadium geben“, kündigte Gäßler an.