Bei strahlendem Herbstwetter fand die jährliche Waldbegehung des Gemeinderats im Bächlewald statt, informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter des Gemeinderats, der Stadtverwaltung sowie der Forstverwaltung teil, darunter der Leiter des Forstbezirks, Mario Herz, Michael Naber vom Amt für Waldwirtschaft und Revierförster Frank Werstein.

Gemeinsam sei die Entwicklung des Haslacher Stadtwalds begutachtet worden, auch habe die Gruppe an vier Stationen des Walderlebnispfads Halt gemacht, um über die Fortschritte und zukünftigen Pläne zu sprechen. Ein Schwerpunkt der Begehung sei der Walderlebnispfad gewesen, der unter anderem eine Sprunggrube, eine Murmelbahn und weitere Stationen für Besucher bietet. „Der Pfad wird maßgeblich vom Schwarzwaldverein gepflegt und stetig weiterentwickelt. Mit großem privatem Engagement setzen sich die Mitglieder des Vereins dafür ein, diese Attraktion in einem guten Zustand zu halten und damit einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität des Stadtwaldes als Naherholungsgebiet zu leisten“, heißt es in der Mitteilung.

Diese Einsatzbereitschaft ermögliche es Einheimischen und Besuchern gleichermaßen, die Natur nicht nur zu erleben, sondern auch spielerisch zu entdecken.

Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung des Waldes sehen sich die Verantwortlichen neuen Herausforderungen gegenüber, die durch den Klimawandel bedingt seien. „Steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmuster setzen dem Ökosystem zu, was vor allem in der verstärkten Anfälligkeit der Bäume gegenüber Krankheiten und Schädlingen sichtbar wird“, schreibt die Stadtverwaltung.

Doch sei man in Haslach auf diese Herausforderungen vorbereitet. Durch gezielte Waldverjüngungsmaßnahmen, regelmäßige Pflege der Bäume und die Anpassung der Bewirtschaftung an die veränderten klimatischen Bedingungen soll der Wald widerstandsfähig für die Zukunft gemacht werden.

Alle Beteiligten hätten sich sehr zufrieden mit der aktuellen Betreuung des Haslacher Stadtwalds gezeigt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Forstverwaltung, Stadt und Schwarzwaldverein trage Früchte.

Durch nachhaltige Maßnahmen werde der Wald nicht nur ökologisch stabil gehalten, sondern auch als beliebter Erholungsort gepflegt und weiterentwickelt. Die Waldbegehung habe gezeigt, dass sich Haslach den Herausforderungen der Zukunft stellt und dabei auf ein starkes Netzwerk von engagierten Akteuren setzt.

Der Stadtwald bleibe ein Beispiel für gelungene Forstwirtschaft und bürgerliches Engagement – zum Wohl von Natur und Mensch.