Gemeinderat Hasel: Neue Regeln für die Gemeinderäume

Das Bürgerhaus wird auch für Training, Proben und Vereinstreffen genutzt. Foto: MT-Archiv Der Gemeinderat will die Regeln zur Vermietung von gemeindeeigenen Räumen angepasst wissen.







Vehement setzte sich Gemeinderat Peter Schalajda in der Gemeinderatssitzung für eine Änderung der Richtlinien zur Überlassung der Gemeinderäume ein. Für ihn waren in den Vorgaben die sozialen Belange zu wenig berücksichtig. Hintergrund dazu ist der neu gegründete Verein „gemeinsam füreinander – jung und alt“, der in den Räumen der Kommune einen Mittagstisch anbietet. Gut soll das Essen sein und kostengünstig. Eine Miete von 100 Euro pro Monat würde nach Berechnungen von Schalajda das Essen um zwei bis drei Euro verteuern. Das gilt es nach seiner Ansicht zu verhindern.